Масштабная проверка: МВД обратилось к казахстанским родителям

Более 25 тысяч несовершеннолетних выявили в ночное время в Казахстане во время республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Внимание – дети!". В связи с этим правоохранители обратились к родителям, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве внутренних дел (МВД) РК призвали казахстанских родителей усилить контроль за нахождением и времяпровождением детей, а также напомнили об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

"За безопасность детей ответственны, в первую очередь, родители. Важно ежедневно контролировать поведение детей, их эмоциональное состояние и при первых тревожных признаках незамедлительно информировать органы полиции. Профилактическая работа по безопасности детей как в учебных заведениях, так и на улицах и дорогах продолжается", – отметил начальник управления Комитета административной полиции МВД Асхат Дюсембеков.

Кроме того, правоохранители совместно с государственными органами проверили состояние дорожной инфраструктуры возле организаций образования. По результатам обследований вынесено около трех тысяч предписаний, принимаются меры по устранению выявленных нарушений. Более 40 должностных лиц привлечены к ответственности за неисполнение законных требований.

"Усилены меры безопасности по местам обучения детей. Совместно с администрациями организаций образования продолжается работа по технической укрепленности объектов с целью создания безопасной среды для учащихся", – добавил Асхат Дюсембеков.

Также было проверено техническое состояние транспорта, который используется для перевозки детей.

В Талдыкоргане нарушения со стороны молодежи попали на видео. Камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления полиции зафиксировали, как молодые люди катались на автомобиле без номерных знаков и справляли нужду в кустах.