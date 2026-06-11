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К казахстанцам с важным обращением выступило МВД

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 09:51 Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана отчитались о пресечении нелегального оборота оружия и обратились к гражданам с важным призывом, сообщает Zakon.kz.

По данным начальника Департамента криминальной полиции МВД РК Каната Нурмагамбетова, за 5 месяцев 2026 года целевыми оперативно-профилактическими мероприятиями (ОПМ) "Қару" и "Правопорядок" изъято свыше 1200 единиц криминального оружия, из которых:

  • 18 автоматов;
  • 2 гранатомета;
  • свыше 320 пистолетов;
  • более 100 нарезного оружия;
  • 700 гладкоствольных ружей.
"В числе изъятого 120 единиц "январского" оружия", – уточнил спикер 11 июня.

Нурмагамбетов отметил, что в мае в Алматы и Алматинской области изъят ряд незарегистрированного оружия, среди которого имеется похищенное с оружейных магазинов южного мегаполиса во время январских событий.

Наряду с этим, как напомнил представитель МВД, с 20 апреля и до конца года проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

На сегодняшний день гражданами уже сдано порядка 750 единиц различного оружия и около 4000 боеприпасов.

"Министерство внутренних дел напоминает, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности. Призываем граждан проявить сознательность, сдав оружие, не имеющее законного основания для хранения", – отметил Нурмагамбетов, обращаясь к казахстанцам.

8 июня 2026 года стало известно, что в Алматы полицейские остановили вооруженного до зубов мужчину.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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