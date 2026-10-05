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Общество

Хотели поздравить учителя, а вызвали пожарных: курьезный случай произошел в школе Атырау

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 11:01 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Ученики городской школы №19 решили оригинально поздравить педагога с Днем учителя, но перепутали праздничные хлопушки с дымовыми, которые предназначены для гендер-пати. В результате в школе сработала пожарная сигнализация, а на место прибыли спасатели, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел 2 октября 2026 года в преддверии Дня учителя. Школьники подготовили для педагога праздничный сюрприз и решили использовать хлопушки. Однако вместо обычных хлопушек с конфетти они, по предварительным данным, использовали цветную дымовую шашку.

После ее запуска помещение заволокло дымом, из-за чего сработала пожарная сигнализация. На место прибыли сотрудники ДЧС Атырауской области и в срочном порядке эвакуировали всех из здания школы.

"2 октября в 15:39 в средней школе №19, расположенной в микрорайоне Авангард-2 города Атырау, сработала пожарная сигнализация. На место происшествия были направлены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области. Позже, как выяснилось, причиной стало использование цветной дымовой шашки в кабинете на втором этаже школы. Пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В городском отделе образования подтвердили факт произошедшего.

По словам руководителя городского отдела образования Айнагуль Дюсекеновой, несмотря на действующие запреты и проведенные профилактические мероприятия, школьники без предупреждения администрации принесли в школу фейерверк.

"Учащиеся, не предупредив никого из сотрудников школы, принесли в учебное заведение фейерверк. Несмотря на проводимые профилактические мероприятия и разъяснительную работу, подобная ситуация произошла. По итогам произошедшего руководитель данной школы привлечена к административной ответственности", – сообщила Айнагуль Дюсекенова.

Ранее сообщалось, что полиция начала расследование после сообщений о якобы готовящемся теракте в школах Костаная. Информация об этом распространилась в социальных сетях. Все указанные в сообщении здания обследовали, однако взрывчатых веществ, взрывных устройств и других подозрительных предметов не обнаружили.

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Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
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