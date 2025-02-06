Угрожали взорвать школу: в Атырау у учителя истории потребовали 80 млн тенге

В городской школе №3 Атырау учитель истории получила сообщение с угрозами взрыва и требованием перевести 80 млн тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По информации пресс-службы управления образования Атырауской области, инцидент произошел 6 февраля в 11:30. На телефон педагога поступило сообщение с иностранного номера. Злоумышленник угрожал взрывом в 14:00, требовал 80 млн тенге и даже оставил номер банковской карты для перевода. В тексте также содержались нецензурные выражения.

Учитель незамедлительно обратилась в полицию. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. Ситуация остается стабильной, занятия во второй смене проходят в обычном режиме.

"Сообщение оказалось ложным. Ситуация находится под контролем управления образования и сотрудников полиции. Занятия продолжаются в штатном режиме", – отметили в областном управлении образования.

В пресс-службе департамента полиции подчеркнули, что начато расследование.

26 января 2024 года в Актобе из-за угрозы терактов в школы не пришли почти 50 тыс. детей.

5 февраля того же года в Павлодаре почти половина учеников первой смены не пришли в школы после сообщений о терактах.