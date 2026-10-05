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Общество

Искусственный интеллект будет мониторить строительные площадки в Казахстане

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 11:13 Фото: Zakon.kz
В Министерстве промышленности и строительства Казахстана рассказали о планах по совершенствованию контроля за строительством объектов, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно ответу на официальный запрос редакции, в рамках Строительного кодекса предусмотрен механизм "планового инспектирования объектов" на всех стадиях строительства и участия органов государственного строительного контроля в приемке объектов в эксплуатацию.

"Также усилен механизм камерального контроля, что позволит органам государственного строительного контроля оперативно принимать меры с возможностью приостановления строительства и действия разрешительных документов – это лицензия, аккредитация, аттестат. Одним из важных направлений развития системы является подключение механизма контроля доступа на строительные объекты, а также интеграция видеомониторинга с применением технологий искусственного интеллекта и отображение объектов строительства на карте с выводом паспорта объекта", – говорится в ответе.

В частности, планируется, что по каждому объекту в наглядном формате будут доступны основные сведения: что строится, где расположен объект, на каком этапе находится реализация, кто является заказчиком и подрядчиком, каковы основные параметры и сроки строительства.

Ранее мы писали, что в Казахстане изменились правила рассмотрения документов по проекту строительства МЖД в рамках реновации.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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