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Общество

Брала кредиты, чтобы закрывать другие кредиты: казахстанка спаслась от банков через суд

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 16:32 Фото: unsplash
Жительница Западно-Казахстанской области задолжала банкам свыше 14 млн тенге и пошла в суд, чтобы облегчить финансовое положение, сообщает Zakon.kz.

Заявление о применении процедуры восстановления платежеспособности рассмотрел Акжаикский районный суд.

"Согласно материалам дела, общая сумма задолженности заявительницы перед кредиторами превышает 14 млн тенге. Как установлено в ходе судебного разбирательства, с 2019 года заявительница оформляла кредиты для оплаты лечения супруга, а впоследствии – для продолжения его лечения. В связи с отсутствием возможности своевременно погашать ранее полученные займы, она была вынуждена оформлять новые кредиты для внесения ежемесячных платежей по имеющимся обязательствам. В результате долговая нагрузка значительно возросла. Размер ежемесячных платежей превысил доход заявительницы, что привело к образованию задолженности и утрате возможности самостоятельно исполнять принятые на себя финансовые обязательства", – рассказали в областном суде 2 ноября 2026 года.

Оценив представленные материалы, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления. По итогам рассмотрения дела заявление удовлетворено, в отношении женщины применена процедура восстановления платежеспособности.

"Данная процедура направлена на урегулирование долговых обязательств гражданина и восстановление его финансовой устойчивости в порядке, предусмотренном законодательством. Она позволяет определить порядок исполнения обязательств перед кредиторами без применения процедуры банкротства при наличии установленных законом оснований", – отметили в суде.

Решение суда не вступило в законную силу.

Жительнице Тараза, задолжавшей нескольким финансовым организациям более 7,4 млн тенге, пришлось применить судебное банкротство, чтобы избавиться от долгов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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