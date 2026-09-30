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Финансы

Казахстанка "погрязла" в микрокредитах и списала их через суды

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 17:08 Фото: pexels
Жительница Жамбылской области судилась с финансовой организацией о признании договора займа недействительным и выиграла, сообщает Zakon.kz.

По информации Жамбылского областного суда, в мае 2024 года между женщиной и банком был заключен договор микрокредитования на 999 тысяч тенге. Впоследствии права требования по этому договору передали микрофинансовой организации (МФО).

"Суд первой инстанции установил, что сама истец микрокредит не оформляла, согласия на его получение не давала и деньгами не пользовалась. Поводом для обращения в суд стали обстоятельства, установленные ранее вступившим в силу приговором суда района Т. Рыскулова Жамбылской области. Согласно приговору, виновной в совершении мошеннических действий была признана гражданка К., которая признала, что именно она оформила спорный микрокредит. Она пояснила, что без согласия истца использовала ее мобильный телефон и персональные данные, а полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению", – рассказали в суде.

МФО иск не признала. Ответчик указал в суде, что заявка была оформлена в электронном виде, а личность заемщика подтверждена биометрической идентификацией, и одноразовый код был введен с доверенного номера телефона.

"Суд отметил, что биометрия позволяет установить личность, но сама по себе не подтверждает внутреннюю волю гражданина на совершение сделки. Кроме того, суд учел, что на имя истца аналогичным способом в других МФО ранее были оформлены несколько микрокредитов. После передачи материалов правоохранительным органам и вынесения обвинительного приговора информация по ним была аннулирована, а задолженность списана", – указали в суде.

Таким образом, суд пришел к выводу, что спорный договор был заключен в результате обмана третьим лицом.

Таразский городской суд признал договор микрокредитования недействительным. С ответчика в пользу истца взыскана госпошлина и расходы на оплату помощи представителя.

МФО обжаловала решение, но судебная коллегия по гражданским делам Жамбылского областного суда оставила решение без изменений.

Судебные акты вступили в законную силу.

С 1 октября 2026 года в Казахстане вступают в силу некоторые пункты Требований к условиям осуществления банковской деятельности. Среди них требование о том, что перед заключением с клиентом договора потребительского банковского займа, не обеспеченного залогом имущества, банк проводит анкетирование физического лица. При выявлении по результатам анкетирования признаков мошенничества либо воздействия третьих лиц банк должен провести дополнительную проверку.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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