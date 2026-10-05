Где выпадет снег и ударят заморозки: какой будет погода в Казахстане 6 октября

Во вторник, 6 октября 2026 года, на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz со ссылкой на синоптиков РГП "Казгидромет".

Известно, что на фоне влияния циклона и атмосферных фронтов ожидаются дождь и снег, а на северо-востоке и юго-востоке страны – сильные осадки.

По республике прогнозируются усиление ветра и туман. На севере возможна низовая метель, на юге – пыльная буря. На северо-западе, севере и востоке ожидается гололед.

Кроме того, ночью в отдельных районах Алматинской, Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областей, а также области Жетысу прогнозируются заморозки до -1...-2°С.

Кроме того, в ряде регионов ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Высокая пожарная опасность прогнозируется в отдельных районах Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Актюбинской областей, области Жетысу, Кызылординской области и области Абай.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской области, отдельных районах области Улытау, а также Туркестанской, Актюбинской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областей.

Обновленный прогноз по Алматы, Астане и Шымкенту можно узнать по этой ссылке.