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Общество

Где выпадет снег и ударят заморозки: какой будет погода в Казахстане 6 октября

Заморозки, первый снег, осень в горах, похолодание, туман, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 17:06 Фото: Zakon.kz
Во вторник, 6 октября 2026 года, на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz со ссылкой на синоптиков РГП "Казгидромет".

Известно, что на фоне влияния циклона и атмосферных фронтов ожидаются дождь и снег, а на северо-востоке и юго-востоке страны – сильные осадки.

По республике прогнозируются усиление ветра и туман. На севере возможна низовая метель, на юге – пыльная буря. На северо-западе, севере и востоке ожидается гололед.

Кроме того, ночью в отдельных районах Алматинской, Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областей, а также области Жетысу прогнозируются заморозки до -1...-2°С.

Кроме того, в ряде регионов ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Высокая пожарная опасность прогнозируется в отдельных районах Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Актюбинской областей, области Жетысу, Кызылординской области и области Абай.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской области, отдельных районах области Улытау, а также Туркестанской, Актюбинской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областей.

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 17:06
Гололед, заморозки и метели: штормовой прогноз по Казахстану на 6-8 октября

Обновленный прогноз по Алматы, Астане и Шымкенту можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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