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Общество

Сильные дожди, грозы и снег в горах: погода в Казахстане 2 октября

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 18:27 Фото: unsplash
В пятницу, 2 октября 2026 года, на большей части территории Казахстана ожидаются дожди, сообщает Zakon.kz со ссылкой на синоптиков РГП "Казгидромет".

Согласно информации метеорологов, на юго-востоке страны они будут сильными, днем возможны грозы. Что касается горных районов юго-востока, то там ночью прогнозируются осадки, временами сильные – в виде дождя и снега.

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, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 18:27
На Алматы надвигается непогода: городские службы переведены в режим готовности
"По республике усилится ветер, ночью и утром местами ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, высокая пожарная опасность прогнозируется в Атырауской, Мангистауской и Павлодарской областях, на севере и востоке области Абай, в центральной части Восточно-Казахстанской области, а также в отдельных районах Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской и Алматинской областей.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, области Улытау и Жетысу. Кроме того, она будет сохраняться в отдельных районах Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай.

Ранее "Казгидромет" предоставил уточненный консультативный прогноз погоды на октябрь 2026 года. Из него следует, что в Казахстане ожидаются похолодание до -10°С, снег и возвращение жары до +30°С.

Также синоптики обновили прогноз погоды для трех мегаполисов страны. Так, со 2 по 4 октября 2026 года в Астане, Алматы и Шымкенте пройдут дожди. Жителям столицы и вовсе нужно быть готовыми к снегу.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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