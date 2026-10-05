Гололед, заморозки и метели: штормовой прогноз по Казахстану на 6-8 октября

6, 7 и 8 октября 2026 года на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода. Это, как отмечают синоптики РГП "Казгидромет", связано с прохождением атмосферных фронтов, сообщает Zakon.kz.

Так, в большинстве регионов страны ожидаются дожди, а на северо-западе, севере и востоке страны – осадки в виде дождя и мокрого снега. Также возможны гололед и низовые метели.

Кроме того, по республике прогнозируется усиление ветра, ночью и утром местами ожидается туман.

Примечательно, что на западе страны температура воздуха повысится: ночью до +2...+12°C, днем до +17...+22°C.

На северо-западе и севере ночью температура будет колебаться от -1...-6°C до +3...+13°C, днем – от +5°C до +20°C.

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В восточных и центральных регионах основной температурный фон составит ночью 0…+7 °C, днем +2...+15°C.

На юге и юго-востоке температура ночью повысится с +2...+8°C до +5...+10°C. В горных районах в начале периода возможны заморозки до -1...-3°C, затем температура ночью составит +5°C. Днем в равнинных районах ожидается повышение температуры с +12...+17°C до +17...+22°C, в горах – с +4...+9°C до +9...+14°C.

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Тем временем в ночь на 5 октября 2026 года в Алматы начался сильный дождь. Уже 6 октября в городе ожидается переменная облачность без осадков.