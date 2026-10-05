Гололед, дожди и снег обрушатся на Астану, а что ждет Алматы и Шымкент – обновленный прогноз

В ближайшие три дня в Астане ожидаются осадки, сильный ветер и гололед, а в Алматы и Шымкенте будет без осадков и тепло до +23°С. Об этом говорится в прогнозе на 6, 7 и 8 октября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

6 октября: переменная облачность, временами осадки (дожди, снег). Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20, ночью и утром временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...+3°С.

переменная облачность, временами осадки (дожди, снег). Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20, ночью и утром временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...+3°С. 7 октября: переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +8...+10°С.

переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +8...+10°С. 8 октября: облачно, временами дожди. Ветер юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +9...+11°С.

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Прогноз погоды по Алматы

6 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +14...+16°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +14...+16°С. 7 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +16...+18°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +16...+18°С. 8 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +19...+21°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

6 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +15...+17°С.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +15...+17°С. 7 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +18...+20°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +18...+20°С. 8 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +21...+23°С.

Ранее сообщалось, что 6, 7 и 8 октября 2026 года на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода. Это, как отметили синоптики, связано с прохождением атмосферных фронтов.

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Также "Казгидромет" предоставил уточненный консультативный прогноз погоды на октябрь 2026 года. Из него следует, что в Казахстане ожидаются похолодание до -10°С, снег и возвращение жары до +30°С.