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Общество

Акмолинец вооружился топором и пошел на крайность из-за бытового конфликта

Фото: pexels, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 23:30 Фото: pexels
В Акмолинской области суд поставил точку в деле сельчанина, который решил отомстить за укус сожительницы и жестоко расправился с собакой знакомого с помощью топора, сообщает Zakon.kz.

Поводом для агрессии сельчанина стал бытовой инцидент. Узнав, что во дворе дома знакомого собака укусила его сожительницу за ногу, мужчина пришел в ярость.

Вооружившись топором, он отправился к дому приятеля. Там подозвал животное и нанес ему два смертельных удара по голове.

"Согласно заключению специалиста, врача ветеринара собака погибла от причиненных повреждений", – говорится в сообщении суда от 5 октября 2026 года.

По факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 316 УК РК.

В суде сельчанин полностью признал свою вину и раскаялся. Помимо его признания, вину подтвердили показания хозяина погибшей собаки, свидетелей, видеозаписи, протокол осмотра места происшествия и заключение экспертизы.

При вынесении вердикта суд учел раскаяние подсудимого, а также его имущественное положение – мужчина нигде официально не работает. Гражданский иск потерпевшая сторона заявлять не стала.

Жаксынский районный суд признал сельчанина виновным и назначил ему наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 100 часов.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что беременную собаку выбросили из окна многоэтажки.

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Канат Болысбек
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