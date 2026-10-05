Акмолинец вооружился топором и пошел на крайность из-за бытового конфликта
Поводом для агрессии сельчанина стал бытовой инцидент. Узнав, что во дворе дома знакомого собака укусила его сожительницу за ногу, мужчина пришел в ярость.
Вооружившись топором, он отправился к дому приятеля. Там подозвал животное и нанес ему два смертельных удара по голове.
"Согласно заключению специалиста, врача ветеринара собака погибла от причиненных повреждений", – говорится в сообщении суда от 5 октября 2026 года.
По факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 316 УК РК.
В суде сельчанин полностью признал свою вину и раскаялся. Помимо его признания, вину подтвердили показания хозяина погибшей собаки, свидетелей, видеозаписи, протокол осмотра места происшествия и заключение экспертизы.
При вынесении вердикта суд учел раскаяние подсудимого, а также его имущественное положение – мужчина нигде официально не работает. Гражданский иск потерпевшая сторона заявлять не стала.
Жаксынский районный суд признал сельчанина виновным и назначил ему наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 100 часов.
Приговор суда уже вступил в законную силу.
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