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Общество

Костанаец отсудил у чиновников почти 300 тысяч тенге – что произошло

Люк, канализационный люк, крышка люка , фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 18:37 Фото: Zakon.kz
Житель Костаная отсудил у чиновников компенсацию за наезд на открытый смотровой колодец. Городской отдел строительства категорически отказывался платить за поврежденную машину, однако суд признал вину госоргана полностью доказанной, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в суде, в октябре прошлого года автомобиль истца пострадал в результате наезда на открытый смотровой колодец, расположенный на проезжей части в микрорайоне Береке.

Отмечается, что ранее ответчика привлекли к административной ответственности за нарушение правил содержания смотровых колодцев, повлекшее дорожно-транспортное происшествие с повреждением транспортного средства.

Тем не менее представитель ответчика возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на то, что строительные работы на объекте не были завершены и ответственность за безопасность работ должен нести подрядчик.

В итоге суд установил: колодец находился на содержании ответчика, а доказательств, опровергающих его вину, не было.

Решением суда исковые требования удовлетворены. С ответчика в пользу истца взыскано 205 400 тенге материального ущерба, а также 85 000 тенге расходов на оценку.

Ранее мы писали о том, что в Астане гражданский суд рассмотрел иск покупателя к продавцу о признании его действий незаконными и взыскании компенсации морального вреда.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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