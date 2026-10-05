Костанаец отсудил у чиновников почти 300 тысяч тенге – что произошло

Житель Костаная отсудил у чиновников компенсацию за наезд на открытый смотровой колодец. Городской отдел строительства категорически отказывался платить за поврежденную машину, однако суд признал вину госоргана полностью доказанной, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в суде, в октябре прошлого года автомобиль истца пострадал в результате наезда на открытый смотровой колодец, расположенный на проезжей части в микрорайоне Береке.

Отмечается, что ранее ответчика привлекли к административной ответственности за нарушение правил содержания смотровых колодцев, повлекшее дорожно-транспортное происшествие с повреждением транспортного средства.

Тем не менее представитель ответчика возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на то, что строительные работы на объекте не были завершены и ответственность за безопасность работ должен нести подрядчик.

В итоге суд установил: колодец находился на содержании ответчика, а доказательств, опровергающих его вину, не было.

Решением суда исковые требования удовлетворены. С ответчика в пользу истца взыскано 205 400 тенге материального ущерба, а также 85 000 тенге расходов на оценку.

Ранее мы писали о том, что в Астане гражданский суд рассмотрел иск покупателя к продавцу о признании его действий незаконными и взыскании компенсации морального вреда.