Бесплатная еда и дешевые футболки: давка в торговом центре Атырау шокировала Казнет

В Атырау открытие нового бутика одежды в торговом центре закончилось ажиотажем и давкой. Наплыв покупателей, привлеченных низкими ценами и бесплатными угощениями, сняли на видео очевидцы, сообщает Zakon.kz.

Кадры с места событий быстро распространились в социальных сетях. На видео зафиксировано массовое скопление людей у входа в магазин, пытающихся прорваться внутрь.

"Атырау. Куда ломятся эти люди? Может, пожар разгорелся? Да нет, просто на продажу выставили футболки по низкой цене, а у входа выставили бесплатные фрукты и сладости", – говорится в подписи к ролику.

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области прокомментировали ситуацию и сообщили о принятых мерах в отношении владельца торговой точки.

"По данному факту проведена проверка, в ходе которой установлено, что арендатор бутика не уведомил заблаговременно соответствующие органы о планируемом скоплении граждан. В связи с этим арендатор бутика, 1995 года рождения, привлечен к административной ответственности за нарушение порядка организации и проведения развлекательных и культурно-массовых мероприятий", – рассказали корреспонденту Zakon.kz 5 октября 2026 года в ДП региона.

Ранее давка произошла из-за запрета телефонов в одном из филиалов НИШ в Астане.