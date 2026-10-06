Водитель "потерял" ребенка, подъезжая к школе в Акмолинской области
По данным Департамента полиции Акмолинской области, водитель автомобиля Subaru Forester подъехал к школе, однако хотел высадить ребенка не в установленном месте. В это время он и выпал из движущейся машины.
"Ребенок перевозился без специального детского удерживающего устройства или адаптера для ремня безопасности, необходимого при перевозке детей соответствующего возраста", – отметили правоохранители.
В итоге водителя привлекли к административной ответственности за нарушение требований по перевозке пассажиров и за нарушение правил остановки. С ним также провели профилактическую беседу и напомнили о необходимости строго соблюдать правила перевозки детей.
Полиция призывает родителей и водителей быть особенно внимательными при перевозке детей: использовать специальные удерживающие устройства, пристегивать ребенка ремнем безопасности и высаживать его только в безопасном и разрешенном месте.
С начала года полицейские зафиксировали более 27 тысяч нарушений требований по перевозке пассажиров и грузов, а также пользованию ремнями безопасности и мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения.
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