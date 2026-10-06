Водитель "потерял" ребенка, подъезжая к школе в Акмолинской области

Инцидент с ребенком произошел 5 октября около 8:00 возле одной из школ Кокшетау. Во время движения он открыл дверь и выпал из автомобиля, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции Акмолинской области, водитель автомобиля Subaru Forester подъехал к школе, однако хотел высадить ребенка не в установленном месте. В это время он и выпал из движущейся машины.

"Ребенок перевозился без специального детского удерживающего устройства или адаптера для ремня безопасности, необходимого при перевозке детей соответствующего возраста", – отметили правоохранители.

В итоге водителя привлекли к административной ответственности за нарушение требований по перевозке пассажиров и за нарушение правил остановки. С ним также провели профилактическую беседу и напомнили о необходимости строго соблюдать правила перевозки детей.

Полиция призывает родителей и водителей быть особенно внимательными при перевозке детей: использовать специальные удерживающие устройства, пристегивать ребенка ремнем безопасности и высаживать его только в безопасном и разрешенном месте.

С начала года полицейские зафиксировали более 27 тысяч нарушений требований по перевозке пассажиров и грузов, а также пользованию ремнями безопасности и мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения.

В Астане 5 октября 2026 года на пересечении улиц Ауэзова и Сейфуллина легковой автомобиль сбил пешехода. Пострадавшего человека с места происшествия доставили в больницу.

