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Общество

Водитель "потерял" ребенка, подъезжая к школе в Акмолинской области

Ребенок в машине, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 05:21 Фото: pexels
Инцидент с ребенком произошел 5 октября около 8:00 возле одной из школ Кокшетау. Во время движения он открыл дверь и выпал из автомобиля, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции Акмолинской области, водитель автомобиля Subaru Forester подъехал к школе, однако хотел высадить ребенка не в установленном месте. В это время он и выпал из движущейся машины.

"Ребенок перевозился без специального детского удерживающего устройства или адаптера для ремня безопасности, необходимого при перевозке детей соответствующего возраста", – отметили правоохранители.

В итоге водителя привлекли к административной ответственности за нарушение требований по перевозке пассажиров и за нарушение правил остановки. С ним также провели профилактическую беседу и напомнили о необходимости строго соблюдать правила перевозки детей.

Полиция призывает родителей и водителей быть особенно внимательными при перевозке детей: использовать специальные удерживающие устройства, пристегивать ребенка ремнем безопасности и высаживать его только в безопасном и разрешенном месте.

С начала года полицейские зафиксировали более 27 тысяч нарушений требований по перевозке пассажиров и грузов, а также пользованию ремнями безопасности и мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения.

В Астане 5 октября 2026 года на пересечении улиц Ауэзова и Сейфуллина легковой автомобиль сбил пешехода. Пострадавшего человека с места происшествия доставили в больницу.

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Камила Салкымбаева
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