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Общество

Полицейские помогли пропавшему ребенку вернуться домой в Акмолинской области

Ребенок, поиск, самокат, автомобиль , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 11:33 Фото: ДП Акмолинской области
В Акмолинской области ребенок играл возле дома и потерялся, но стражи порядка быстро отыскали его, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что в отдел полиции Есильского района обратился месный житель Акжан Жумасултанов, который выразил искреннюю благодарность полицейским за оперативный поиск и помощь в возвращении его сына Ныгметжана домой.

Как рассказал отец ребенка, мальчик играл возле дома и в какой-то момент оказался без присмотра взрослых, после чего потерялся. К поиску были привлечены сотрудники патрульной полиции, подразделения по делам несовершеннолетних, участковые инспекторы и оперативные сотрудники отдела полиции. Личный состав был оперативно ориентирован на установление местонахождения ребенка.

"Благодаря профессионализму, оперативности и четкой координации действий полицейских уже через час местонахождение мальчика было установлено. Ребенок был найден живым и невредимым, он передан законным представителям". ДП Акмолинской области

Полицейские напоминают, что безопасность детей напрямую зависит от внимания взрослых. Не оставляйте несовершеннолетних без присмотра, объясняйте им правила безопасного поведения, интересуйтесь, где они находятся и с кем проводят время.

В случае исчезновения ребенка необходимо сразу обращаться в полицию. Каждая минута имеет значение, а своевременно поступившая информация позволяет быстрее организовать поисковые мероприятия и повысить вероятность благополучного исхода.

В Министерстве внутренних дел Казахстана перечислили основные причины пропажи граждан.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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