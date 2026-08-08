Полицейские помогли пропавшему ребенку вернуться домой в Акмолинской области

В Акмолинской области ребенок играл возле дома и потерялся, но стражи порядка быстро отыскали его, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что в отдел полиции Есильского района обратился месный житель Акжан Жумасултанов, который выразил искреннюю благодарность полицейским за оперативный поиск и помощь в возвращении его сына Ныгметжана домой.

Как рассказал отец ребенка, мальчик играл возле дома и в какой-то момент оказался без присмотра взрослых, после чего потерялся. К поиску были привлечены сотрудники патрульной полиции, подразделения по делам несовершеннолетних, участковые инспекторы и оперативные сотрудники отдела полиции. Личный состав был оперативно ориентирован на установление местонахождения ребенка.

"Благодаря профессионализму, оперативности и четкой координации действий полицейских уже через час местонахождение мальчика было установлено. Ребенок был найден живым и невредимым, он передан законным представителям". ДП Акмолинской области

Полицейские напоминают, что безопасность детей напрямую зависит от внимания взрослых. Не оставляйте несовершеннолетних без присмотра, объясняйте им правила безопасного поведения, интересуйтесь, где они находятся и с кем проводят время.

В случае исчезновения ребенка необходимо сразу обращаться в полицию. Каждая минута имеет значение, а своевременно поступившая информация позволяет быстрее организовать поисковые мероприятия и повысить вероятность благополучного исхода.

В Министерстве внутренних дел Казахстана перечислили основные причины пропажи граждан.