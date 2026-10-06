Казахстанца с ружьем заметили у реки: чем все закончилось
Фото: pexels
Во время рейда сотрудники природоохранной полиции заметили у берега реки Иртыш мужчину с ружьем. Оно было заряжено, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Павлодар-онлайн, полицейские установили, что охотничье ружье было заряжено и находилось в расчехленном состоянии. В отношении жителя Павлодара был составлен административный протокол по факту нарушений требований пользования животным миром и правил охоты.
Сообщается, что материалы направлены в суд для принятия решения.
В свою очередь, правоохранители напоминают владельцам оружия о необходимости соблюдать установленные правила его хранения, ношения и транспортировки.
Комитет национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел во время крупной операции изъял из незаконного оборота 25 единиц оружия, 2 гранаты и 236 единиц боеприпасов.
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