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Общество

Казахстанца с ружьем заметили у реки: чем все закончилось

Мужчина, ружье, патроны, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 05:42 Фото: pexels
Во время рейда сотрудники природоохранной полиции заметили у берега реки Иртыш мужчину с ружьем. Оно было заряжено, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Павлодар-онлайн, полицейские установили, что охотничье ружье было заряжено и находилось в расчехленном состоянии. В отношении жителя Павлодара был составлен административный протокол по факту нарушений требований пользования животным миром и правил охоты.

Сообщается, что материалы направлены в суд для принятия решения.

В свою очередь, правоохранители напоминают владельцам оружия о необходимости соблюдать установленные правила его хранения, ношения и транспортировки.

Комитет национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел во время крупной операции изъял из незаконного оборота 25 единиц оружия, 2 гранаты и 236 единиц боеприпасов.

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Камила Салкымбаева
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