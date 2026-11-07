Из водителя без документов – в арестанта: как одна встреча изменила планы казахстанца

В Петропавловске сотрудники патрульной полиции во время ночного рейда задержали 34-летнего нетрезвого водителя. Как выяснилось, у мужчины вовсе не было водительских прав, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, инцидент произошел около 23:10 по улице Ауэзова.

Внимание полицейских привлекла автомашина Renault Logan под управлением жителя пригородного района.

"Результаты медицинского освидетельствования показали у водителя легкую степень алкогольного опьянения, при этом права управления транспортом мужчина не имел", – говорится в сообщении ДП.

За езду подшофе без документов мужчине теперь грозит серьезное наказание. В отношении него составили административный протокол по ч. 6 ст. 608 КоАП РК, санкция которой предусматривает арест на 20 суток.

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