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Происшествия

Масштабная операция КНБ и МВД в 10 регионах Казахстана: задержаны 29 человек

КНБ, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 11:11 Фото: gov.kz
В 10 регионах Казахстана реализована единовременная операция по пресечению противоправной деятельности участников организованных преступных групп (ОПГ), криминальных схем в приграничье, а также на объектах уголовно-исполнительной системы, сообщает Zakon.kz.

Ее провел Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с Министерством внутренних дел (МВД) РК.

"По подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений задержано и доставлено 29 человек, из них 9 водворены в ИВС. В ходе проведения операции из незаконного оборота изъято 25 единиц оружия, 2 гранаты и 236 единиц боеприпасов", – говорится в релизе, распространенном в субботу.

В КНБ отметили, что по указанным фактам проводятся досудебные расследования.

"Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит", – заключили в пресс-службе комитета.

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 11:11
В КНБ заявили об изъятии оружия и боеприпасов в 12 регионах Казахстана

4 сентября 2026 года сообщалось, что КНБ вышел на след 24 криминальных групп. Отмечалось, что задержаны более 169 человек.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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