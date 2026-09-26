Масштабная операция КНБ и МВД в 10 регионах Казахстана: задержаны 29 человек

В 10 регионах Казахстана реализована единовременная операция по пресечению противоправной деятельности участников организованных преступных групп (ОПГ), криминальных схем в приграничье, а также на объектах уголовно-исполнительной системы, сообщает Zakon.kz.

Ее провел Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с Министерством внутренних дел (МВД) РК.

"По подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений задержано и доставлено 29 человек, из них 9 водворены в ИВС. В ходе проведения операции из незаконного оборота изъято 25 единиц оружия, 2 гранаты и 236 единиц боеприпасов", – говорится в релизе, распространенном в субботу.

В КНБ отметили, что по указанным фактам проводятся досудебные расследования.

"Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит", – заключили в пресс-службе комитета.

Материал по теме В КНБ заявили об изъятии оружия и боеприпасов в 12 регионах Казахстана

4 сентября 2026 года сообщалось, что КНБ вышел на след 24 криминальных групп. Отмечалось, что задержаны более 169 человек.