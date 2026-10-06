Более 800 иностранцев выдворили из Казахстана: что произошло
Например, на территории железнодорожного вокзала станции Астана выявили трех иностранных граждан в возрасте 22, 28 и 33 лет, которые работали строителями-разнорабочими без соответствующих документов, дающих право на работу в Казахстане. В отношении нарушителей составили протоколы. По решению суда им назначено административное взыскание в виде выдворения за пределы РК.
Всего с начала текущего года сотрудники Департамента полиции на транспорте привлекли к административной ответственности 3 043 иностранца за нарушение миграционного законодательства, из них 2 801 нарушил правила пребывания на территории Казахстана. По решениям судов 837 нарушителей уже выдворены за пределы страны.
"Транспортная полиция напоминает: иностранные граждане обязаны соблюдать требования миграционного законодательства Казахстана, в том числе установленные правила пребывания и порядок осуществления трудовой деятельности. Работа без необходимых документов влечет административную ответственность, включая выдворение за пределы страны и возможное ограничение последующего въезда в Казахстан", – отметили в полиции.
В Северо-Казахстанской области внимание полиции привлек таксист, на грубость которого пожаловалась пассажирка. Оказалось, что он работал в Казахстане без соответствующего разрешения. Его выдворили из Казахстана.