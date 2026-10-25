Из Астаны выдворили 27 иностранцев после масштабных проверок

В Астане полицейские выявили более 2300 правонарушений и выдворили из страны 27 иностранцев. Итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" подвели в столичном Департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

В рамках мероприятия сотрудники полиции усилили патрулирование улиц и общественных мест. Основное внимание уделялось профилактике правонарушений, выявлению нарушителей и предупреждению преступлений.

По итогам проверок зафиксировано свыше 2300 правонарушений. Кроме того, 27 иностранных граждан выдворили за пределы Казахстана.

В Департаменте полиции призвали жителей и гостей столицы соблюдать законодательство.

Ранее в Казахстане прошло ОМП "Нелегал", после которого МВД сделало выводы и предостерегло иностранцев и соотечественников.