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Общество

Из Астаны выдворили 27 иностранцев после масштабных проверок

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 11:55 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане полицейские выявили более 2300 правонарушений и выдворили из страны 27 иностранцев. Итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" подвели в столичном Департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

В рамках мероприятия сотрудники полиции усилили патрулирование улиц и общественных мест. Основное внимание уделялось профилактике правонарушений, выявлению нарушителей и предупреждению преступлений.

По итогам проверок зафиксировано свыше 2300 правонарушений. Кроме того, 27 иностранных граждан выдворили за пределы Казахстана.

В Департаменте полиции призвали жителей и гостей столицы соблюдать законодательство.

Ранее в Казахстане прошло ОМП "Нелегал", после которого МВД сделало выводы и предостерегло иностранцев и соотечественников.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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