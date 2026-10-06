#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
454.98
509.53
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
454.98
509.53
5.37
Общество

Количество грантов по киберспециальностям увеличат в Казахстане

Технопарк, IT, айти, программирование, программисты, IT-специалисты, студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 10:12 Фото: akorda.kz
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 6 октября 2026 года на заседании правительства анонсировал увеличение количества грантов по киберспециальностям, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что в стране необходимо повышать киберкультуру.

"Параллельно повышаем киберкультуру. Сентябрь был объявлен Кибермесяцем. Проведены образовательные мероприятия, отраслевые встречи и региональные форумы. Подготовка киберспециалистов обеспечивается грантами в 12 вузах. К 2030 году планируется довести количество грантов примерно до 16,5 тысячи", – сказал Мадиев.

Также он сообщил о результатах работы по защите персональных данных и критически важных цифровых объектов.

"К сервису контроля доступа к персональным данным подключена 481 цифровая система. Охвачены все государственные системы. Целевой показатель 100% уже достигнут. За январь – август в eGov обработано более 370 миллионов запросов, зафиксировано 719 тысяч отзывов согласия", – добавил министр.

Ранее мы писали, что 7 самолетов и 50 туристических локаций подключат к интернету в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
Читайте также
Дрон, дроны, беспилотный летательный аппарат, беспилотник, беспилотники, БПЛА
10:28, Сегодня
Названа дата запуска коммерческих полетов аэротакси
Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря в Актау
09:46, Сегодня
ВОЛС запустят в Казахстане в октябре – Жаслан Мадиев
Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты, Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты
09:49, Сегодня
7 самолетов и 50 туристических локаций подключат к интернету в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Всеволод Логвин
10:55, Сегодня
Гол нападающего "Барыса" Логвина занял третье место в ТОП-10 недели КХЛ
Мирра Андреева радуется победе
10:46, Сегодня
Конкурентка Рыбакиной в рейтинге WTA Андреева вышла в четвертьфинал Пекина
Тимофей Скатов в матче за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса
10:39, Сегодня
Тимофей Скатов не сумел выйти в основную сетку "Мастерса" в Шанхае
Григорий Ломакин на турнире ATP Challenger в Шымкенте
10:34, Сегодня
Григорий Ломакин менее чем за час победил Бейбита Жукаева в парном разряде турнира в Китае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: