Количество грантов по киберспециальностям увеличат в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 6 октября 2026 года на заседании правительства анонсировал увеличение количества грантов по киберспециальностям, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что в стране необходимо повышать киберкультуру.

"Параллельно повышаем киберкультуру. Сентябрь был объявлен Кибермесяцем. Проведены образовательные мероприятия, отраслевые встречи и региональные форумы. Подготовка киберспециалистов обеспечивается грантами в 12 вузах. К 2030 году планируется довести количество грантов примерно до 16,5 тысячи", – сказал Мадиев.

Также он сообщил о результатах работы по защите персональных данных и критически важных цифровых объектов.

"К сервису контроля доступа к персональным данным подключена 481 цифровая система. Охвачены все государственные системы. Целевой показатель 100% уже достигнут. За январь – август в eGov обработано более 370 миллионов запросов, зафиксировано 719 тысяч отзывов согласия", – добавил министр.

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