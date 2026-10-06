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Общество

Названа дата запуска коммерческих полетов аэротакси

Дрон, дроны, беспилотный летательный аппарат, беспилотник, беспилотники, БПЛА, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 10:28 Фото: pexels
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 6 октября 2026 года на заседании правительства рассказал о развитии сферы беспилотных и аэротакси, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в стране развиваются беспилотные системы и экономика малых высот.

"В Астане, Алматы и Косшы идет пилот беспилотного такси. В Алматы запущена пилотная доставка дронами", – сказал Мадиев.

По данным министерства, уже утверждены правила, определяющие условия испытаний, допуска к эксплуатации и обеспечения безопасности.

"Пилот рассчитан на три года в Астане, Алматы и Косшы. В Астане и Алатау проведены демонстрационные полеты аэротакси. Приняты законодательные изменения для эксплуатации таких аппаратов и развития посадочной инфраструктуры. В 2028 году запланированы коммерческие полеты аэротакси", – добавил зампремьера.

Ранее Мадиев анонсировал увеличение количества грантов по киберспециальностям.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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