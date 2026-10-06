Семи гражданам соседнего государства закрыли въезд в Казахстан на пять лет

В Восточно-Казахстанской области продолжается ОПМ "Нелегал – 2026". Сотрудники миграционной службы проверяют соблюдение иностранными гражданами и работодателями требований законодательства, в том числе законность пребывания и трудовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Подробности 6 октября 2026 года раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) ВКО:

"В ходе одной из проверок выявлены семь граждан соседнего государства, которые работали без разрешения уполномоченного органа и не имели документов, дающих право на временное пребывание в Казахстане. За повторное нарушение миграционного законодательства иностранцы выдворены за пределы Республики Казахстан. Въезд в Казахстан для них закрыт сроком на пять лет".

Также сообщается, что к ответственности привлечен и работодатель, допустивший нарушение требований законодательства при использовании труда иностранных граждан.

В миграционной службе напомнили, что иностранные граждане могут осуществлять трудовую деятельность в Казахстане только при наличии необходимых разрешительных документов .

Ранее сообщалось, что транспортная полиция Казахстана усилила контроль за соблюдением миграционного законодательства. Всего с начала 2026 года привлечены к административной ответственности 3 043 иностранца за нарушение миграционного законодательства, из них 2 801 нарушил правила пребывания на территории Казахстана. По решениям судов 837 нарушителей уже выдворены за пределы РК.