Прокуратура Астаны в рамках принципа "Закон и Порядок" разъяснила сегодня, 19 ноября 2026 года, требования миграционного законодательства иностранным гражданам и принимающим их лицам, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в надзорном органе, Республика Казахстан гарантирует иностранным гражданам, законно находящимся на ее территории, защиту прав и свобод.

"Вместе с тем пребывание в стране осуществляется в порядке, установленном законом. Принимающая сторона (работодатель, собственник жилья, гостиница) обязана уведомить органы внутренних дел о прибытии иностранца в течение трех рабочих дней со дня въезда. Данное требование распространяется на всех лиц, въехавших в страну". Прокуратура Астаны

В столичной прокуратуре пояснили, что срок пребывания определяется гражданством, видом визы и основанием въезда.

"Уведомление о прибытии этот срок не продлевает. Нахождение в стране сверх установленного срока без законных оснований не допускается. Иностранцам, намеренным остаться дольше установленного срока, необходимо оформить законные основания для дальнейшего пребывания". Прокуратура Астаны

Иностранцам объяснили, что своевременное обращение позволяет сохранить законный статус.

"За нарушение миграционного законодательства предусмотрена административная ответственность как для иностранных граждан, так и для принимающих лиц". Прокуратура Астаны

В связи с этим надзорный орган призвал иностранных граждан и принимающих лиц соблюдать законодательство РК и общественный порядок.

14 октября 2026 года стало известно, что в Казахстане обновили правила миграционного контроля и учета иностранцев. А 3 ноября полиция обратилась к находящимся в РК иностранцам с важным напоминанием.