Водитель из Караганды выиграл автомобиль после покупки Каско от СК "Евразия"

В СК "Евразия" завершился большой розыгрыш призов среди клиентов, оформивших полис Каско. Компания подвела итоги финального IV этапа розыгрыша и передала победителю главный приз – автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Победителем розыгрыша стал карагандинец Станислав Цицвира, оформивший полис Каско в рамках автокредитования через "Евразийский банк". Автомобиль и другие ценные призы были разыграны в прямом эфире 17 сентября на Instagram-странице компании @eurasia36.kz.

"За прошедший год победителями нашего розыгрыша стали клиенты со всего Казахстана. Наша главная цель – популяризация добровольного автострахования Каско как самого эффективного инструмента защиты транспортного средства. Поздравляю Станислава и всю его семью с победой, он настоящий счастливчик. Всего в нашем розыгрыше приняли участие более 27 тыс. клиентов "Евразии", – сказал председатель правления СК "Евразия" Кайрат Чегебаев во время передачи ключей от автомобиля.

На торжественную церемонию Станислав прибыл в Алматы с супругой Елизаветой. Кайрат Чегебаев поблагодарил победителя за участие в розыгрыше и лично передал ему ключи от нового автомобиля. Также семью Цицвира поздравили Нуржан Джантуреев, заместитель председателя правления СК "Евразия", и Вероника Ножненко, исполнительный директор "Евразийского банка".

"До этого момента сомневался и не верил, все было очень спонтанно и быстро. Машину покупал в салоне, сразу взял Каско на год. Оформляйте Каско, будьте застрахованы всегда и везде", – заявил Станислав Цицвира.

Фото: СК "Евразия"

После переоформления автомобиля, получения государственных регистрационных знаков Станислав вместе с Елизаветой оформили в СК "Евразия" новую страховку и выехали домой, в Караганду, на своем автомобиле.

Станиславу Цицвира 28 лет, родился и живет в Караганде. Полис Каско оформил для защиты грузового автомобиля, приобретенного для расширения собственного малого бизнеса в транспортно-логистической сфере. В автопарке компании начитывается четыре автомобиля, обслуживающих местные предприятия в Карагандинской области. В свободное время Станислав преподает детям танцы в школе лезгинки "Хайдакъ".

Напомним, первый автомобиль в ноябре 2025 года выиграла Динара Жайжатырова из Усть-Каменогорска. Розыгрыш "Купи Каско – выиграй автомобиль" проводился с 1 мая 2025 по 31 августа 2026 года. Всего за четыре этапа СК "Евразия" разыграла среди клиентов два автомобиля, по 12 смартфонов Apple и Samsung, 12 полисов Каско на 300 тыс. тенге, а также 120 талонов на 30 литров бензина.

Оформить полис Каско можно самостоятельно онлайн на сайте eurasia36.kz или в одном из филиалов СК "Евразия".

Лицензия АРРФР № 2.1.20 от 26.12.2022.

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