В Алматы потеплеет до +21°С, а в Шымкенте – почти до летних +25°С

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

После первых заморозков в крупнейшие города Казахстана возвращается тепло. В Астане еще ожидаются дожди, а в Алматы и Шымкенте с 8 по 10 октября 2026 года установится сухая погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Астана 8 октября: переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром временами порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +11+13°С.

9 октября: переменная облачность, временами дождь. Порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С.

10 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +9+11°С. Алматы 8 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +17+19°С.

9-10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +19+21°С. Шымкент 8 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер может подняться до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +21+23°С.

9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С.

10 октября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С. Материал по теме Мокрый снег, морозы и возвращение тепла до +27°С: что ждет Казахстан в ближайшие дни Подробный прогноз на сегодня, 7 октября, по всей стране можно узнать по этой ссылке.

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