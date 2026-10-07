#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
Общество

В Алматы потеплеет до +21°С, а в Шымкенте – почти до летних +25°С

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 14:25 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
После первых заморозков в крупнейшие города Казахстана возвращается тепло. В Астане еще ожидаются дожди, а в Алматы и Шымкенте с 8 по 10 октября 2026 года установится сухая погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 8 октября: переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром временами порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +11+13°С.
  • 9 октября: переменная облачность, временами дождь. Порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С.
  • 10 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +9+11°С.

Алматы

  • 8 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +17+19°С.
  • 9-10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +19+21°С.

Шымкент

  • 8 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер может подняться до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +21+23°С.
  • 9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С.
  • 10 октября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 14:25
Мокрый снег, морозы и возвращение тепла до +27°С: что ждет Казахстан в ближайшие дни

Подробный прогноз на сегодня, 7 октября, по всей стране можно узнать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки
14:58, Сегодня
ЖК "Три богатыря" трясло из-за демонтажа: власти Алматы остановили работы
птичка на ветке, дерево
14:28, 27 марта 2026
До +28°C и местами дожди: прогноз для Астаны, Алматы и Шымкента на выходные
погода, Астана, Алматы, Шымкент, снег, тепло
14:35, 28 марта 2025
Алматинцев ждет снег в последние дни марта, в Шымкенте потеплеет до +21°C
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Гауфф отбивает мяч
15:24, Сегодня
Гауфф проиграла на "тысячнике" в Пекине после новости о её выходе на Итоговый турнир WTA
Логан Дэй в матче с &quot;Ак Барсом&quot;
15:11, Сегодня
Защитник "Барыса" Логан Дэй возглавил рейтинг игроков КХЛ
SofaScore оценил игроков матча Казахстан - Фарерские острова
15:02, Сегодня
SofaScore оценил игроков матча Казахстан - Фарерские острова
Касым-Жомарт Токаев принял Тимура Турлова
14:47, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации шахмат Тимура Турлова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: