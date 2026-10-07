Ночные заморозки, снег и гололед обрушатся на Казахстан – прогноз погоды на 8 октября 2026 года

Фото: Zakon.kz

В Казахстане в предстоящий четверг, 8 октября 2026 года, ожидаются дожди, снег, сильный ветер, гололед и заморозки. Об этом говорится в прогнозе синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории республики, который опубликовали на сайте РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, ночью заморозки до -1-2°С ожидаются: на севере Алматинской области на поверхности почвы,

в горных районах Туркестанской области на поверхности почвы,

на севере области Жетысу. "Циклон и атмосферные фронты сохранят неустойчивый характер погоды на севере, востоке, в центре и горных районах юго-востока Казахстана. На севере, в центре и горных районах юго-востока пройдут дожди, на востоке прогнозируются осадки (дожди, снег). По республике ожидаются усиление ветра, туман, ночью на востоке – гололед". Пресс-служба РГП "Казгидромет" При этом, как следует из прогноза, в ряде регионов страны ожидается пожарная опасность: высокая пожарная опасность – в Атырауской области, в центре Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на востоке Алматинской, Актюбинской областей, на востоке области Жетысу, на севере, в центре Кызылординской, на юге Костанайской области;

– в Атырауской области, в центре Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на востоке Алматинской, Актюбинской областей, на востоке области Жетысу, на севере, в центре Кызылординской, на юге Костанайской области; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области, на западе, юге, в центре области Улытау, на западе, юге, в центре Актюбинской, на юге Атырауской области. Материал по теме В Алматы потеплеет до +21°С, а в Шымкенте – почти до летних +25°С Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 8-10 октября 2026 года. Из него следует, что в ближайшие три дня по стране ударят мокрый снег, гололед и морозы. Вместе с тем ожидается возвращение тепла до +27°С.

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