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Общество

Ночные заморозки, снег и гололед обрушатся на Казахстан – прогноз погоды на 8 октября 2026 года

Снег, голуби, голубь, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 17:25 Фото: Zakon.kz
В Казахстане в предстоящий четверг, 8 октября 2026 года, ожидаются дожди, снег, сильный ветер, гололед и заморозки. Об этом говорится в прогнозе синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории республики, который опубликовали на сайте РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, ночью заморозки до -1-2°С ожидаются:

  • на севере Алматинской области на поверхности почвы,
  • в горных районах Туркестанской области на поверхности почвы,
  • на севере области Жетысу.
"Циклон и атмосферные фронты сохранят неустойчивый характер погоды на севере, востоке, в центре и горных районах юго-востока Казахстана. На севере, в центре и горных районах юго-востока пройдут дожди, на востоке прогнозируются осадки (дожди, снег). По республике ожидаются усиление ветра, туман, ночью на востоке – гололед".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом, как следует из прогноза, в ряде регионов страны ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Атырауской области, в центре Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на востоке Алматинской, Актюбинской областей, на востоке области Жетысу, на севере, в центре Кызылординской, на юге Костанайской области;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области, на западе, юге, в центре области Улытау, на западе, юге, в центре Актюбинской, на юге Атырауской области.

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Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 8-10 октября 2026 года. Из него следует, что в ближайшие три дня по стране ударят мокрый снег, гололед и морозы. Вместе с тем ожидается возвращение тепла до +27°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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