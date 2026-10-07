Мокрый снег, морозы и возвращение тепла до +27°С: что ждет Казахстан в ближайшие дни

Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 8-10 октября 2026 года. Из него следует, что в ближайшие три дня по стране ударят мокрый снег, гололед и морозы до -6°С, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, погода без осадков под влиянием антициклона ожидается только на западе и юге республики. "8-10 октября с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере, востоке страны – осадки в виде дождя и мокрого снега, на востоке страны ожидаются гололедные явления... По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы ожидается туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Из прогноза также следует, что температура воздуха будет колебаться: на западе страны основной температурный фон ночью +5+16°С , днем повышение от +17+22°С до +22+27°С ,

, днем , на северо-западе, севере, в центре ночью понижение от +3+13°С до -1-6°С , днем основной фон температуры +10+17°С ,

, днем основной фон температуры , основной фон температуры ночью на востоке 0+8°С , днем понижение от +10+15°С до +2+7°С ,

, днем , на юге, юго-востоке основной температурный фон ночью +3+10°С, в горных районах заморозки -2°С, днем +17+25°С, в горных районах +12+17°С. Материал по теме Снег накроет Астану, сильные дожди обрушатся на Алматы, а что ждет Шымкент – прогноз погоды на 1-10 октября Ранее "Казгидромет" предоставил уточненный консультативный прогноз погоды на октябрь 2026 года. Из него следует, что в Казахстане ожидаются похолодание до -10°С, снег и возвращение жары до +30°С.

Поделитесь новостью