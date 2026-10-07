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Общество

Мокрый снег, морозы и возвращение тепла до +27°С: что ждет Казахстан в ближайшие дни

Осень, снег, солнце, горы, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 10:10 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 8-10 октября 2026 года. Из него следует, что в ближайшие три дня по стране ударят мокрый снег, гололед и морозы до -6°С, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, погода без осадков под влиянием антициклона ожидается только на западе и юге республики.

"8-10 октября с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере, востоке страны – осадки в виде дождя и мокрого снега, на востоке страны ожидаются гололедные явления... По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Из прогноза также следует, что температура воздуха будет колебаться:

  • на западе страны основной температурный фон ночью +5+16°С, днем повышение от +17+22°С до +22+27°С,
  • на северо-западе, севере, в центре ночью понижение от +3+13°С до -1-6°С, днем основной фон температуры +10+17°С,
  • основной фон температуры ночью на востоке 0+8°С, днем понижение от +10+15°С до +2+7°С,
  • на юге, юго-востоке основной температурный фон ночью +3+10°С, в горных районах заморозки -2°С, днем +17+25°С, в горных районах +12+17°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 10:10
Снег накроет Астану, сильные дожди обрушатся на Алматы, а что ждет Шымкент – прогноз погоды на 1-10 октября

Ранее "Казгидромет" предоставил уточненный консультативный прогноз погоды на октябрь 2026 года. Из него следует, что в Казахстане ожидаются похолодание до -10°С, снег и возвращение жары до +30°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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