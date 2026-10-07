Сколько безработных зарегистрировано в Астане

Директор столичного Центра трудовой мобильности Олжас Омар на брифинге 7 октября 2026 года рассказал о ситуации с обеспечением занятости жителей Астаны, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Омар отметил, что на сегодняшний день на учете в Астане в качестве безработных состоит 8 439 молодых человек.

"Из них 5 552 женщины и 2 887 мужчин. В возрастной структуре зарегистрированной безработной молодежи 169 человек приходится на возраст от 16 до 19 лет, 2 405 человек составляют граждане в возрасте от 20 до 24 лет, 2 544 человека находятся в возрастной группе от 25 до 29 лет, еще 3 321 человек относится к возрастной группе от 30 до 34 лет", – добавил спикер.

Выяснилось, что большинство официально зарегистрированных безработных имеют высшее образование – 5 220 человек. Еще 3 043 человека имеют среднее профессиональное образование и лишь 54 человека не имеют образования.

Ранее Олжас Омар рассказал, куда молодые люди могут обратиться в поиске работы.