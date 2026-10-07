Где и кем могут работать студенты в Астане
Фото: freepik
Директор столичного Центра трудовой мобильности Олжас Омар на брифинге 7 октября 2026 года рассказал, куда молодые люди могут обратиться в поиске работы, передает корреспондент Zakon.kz.
Олжас Омар отметил, что в Астане проживают более полумиллиона молодых людей. Из них 126 тыс. обучаются в вузах и около 38 тыс. – в колледжах.
"Численность молодежи, входящей в состав рабочей силы, составляет 354,1 тыс. человек. Из них 340,6 тыс. являются занятыми, 13,6 тыс. относятся к безработной молодежи", – подчеркнул спикер.
Одним из инструментов поддержки выпускников и молодых специалистов, по его словам, остается программа "Молодежная практика". На сегодняшний день в ее рамках доступно 529 вакансий от 209 организаций.
"Среди наиболее востребованных специальностей юрист, бухгалтер, системный администратор, финансист, финансовый аналитик, экономист и журналист. В программе участвуют как министерства, так и частные организации. Прием заявок от работодателей на организацию рабочих мест по этой программе продолжается до конца октября 2026 года", – резюмировал Олжас Омар.
Ранее заместитель руководителя столичного департамента Комитета государственной инспекции труда Мурат Шакенов рассказал, что нужно сделать перед заключением трудового договора.
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