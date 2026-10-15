Договор ГПХ вместо трудового: какие риски поджидают работающих казахстанцев
Ерлан Исмагулов напомнил, что трудовые отношения оформляются путем заключения трудового договора в письменной форме либо в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП).
"Важно не допускать подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами, поскольку это может привести к ограничению прав работника на оплачиваемый отпуск и другие предусмотренные законом гарантии", – отметил он.
Отсутствие необходимых документов, подтверждающие трудовые отношения, или ошибки в сведениях могут затруднить подтверждение трудового стажа и защиту законных интересов.
Работникам рекомендуется заключать трудовой договор и хранить свой экземпляр и документы, подтверждающие трудовую деятельность и выплату заработной платы. Все это может понадобиться при возникновении спорных ситуаций для защиты своих прав и интересов.
7 октября 2026 года заместитель руководителя столичного департамента Комитета государственной инспекции труда Мурат Шакенов рассказал, что нужно сделать перед заключением трудового договора.