Договор ГПХ вместо трудового: какие риски поджидают работающих казахстанцев

Руководитель столичного Департамента Комитета государственной инспекции труда Ерлан Исмагулов на брифинге 15 октября 2026 года рассказал, почему работникам не нужно игнорировать право официального оформления трудовых отношений, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Исмагулов напомнил, что трудовые отношения оформляются путем заключения трудового договора в письменной форме либо в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП).

"Важно не допускать подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами, поскольку это может привести к ограничению прав работника на оплачиваемый отпуск и другие предусмотренные законом гарантии", – отметил он.

Отсутствие необходимых документов, подтверждающие трудовые отношения, или ошибки в сведениях могут затруднить подтверждение трудового стажа и защиту законных интересов.

Работникам рекомендуется заключать трудовой договор и хранить свой экземпляр и документы, подтверждающие трудовую деятельность и выплату заработной платы. Все это может понадобиться при возникновении спорных ситуаций для защиты своих прав и интересов.

7 октября 2026 года заместитель руководителя столичного департамента Комитета государственной инспекции труда Мурат Шакенов рассказал, что нужно сделать перед заключением трудового договора.