Почти 90 лет спустя: в Алматы строят новый роддом вместо здания 1937 года
7 октября 2026 года в пресс-службе городского акимата рассказали, что новый родильный дом будет состоять из цокольного и трех надземных этажей. Его общая площадь составит более 12,4 тысячи квадратных метров.
Известно, что в здании разместятся родовое и послеродовое отделения, реанимация и интенсивная терапия для женщин и новорожденных, диагностические и специализированные помещения для выхаживания недоношенных детей.
Для новорожденных предусмотрены 22 кювеза: 10 – для выхаживания недоношенных детей и еще 12 – в отделении реанимации и интенсивной терапии. Также будут оборудованы две операционные, молочный блок и реанимационная палата для новорожденных.
Уже в приемно-диагностическом отделении пациентов будут распределять в зависимости от тяжести состояния. Отдельные маршруты предусмотрены для пациентов, стерильных материалов, продуктов питания и медицинских отходов. Все входы будут доступны для маломобильных граждан.
Проектная мощность нового родильного дома составит 36 коек. В учреждении будут работать 229 сотрудников.
Завершить строительно-монтажные работы планируется в 2027 году.
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