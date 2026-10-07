#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
453.65
509.99
5.31
События

Почти 90 лет спустя: в Алматы строят новый роддом вместо здания 1937 года

строительство, роддом, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 12:23 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы продолжается строительство нового здания родильного дома №2 в Медеуском районе на улице Жангельдина. Старое здание, построенное в 1937 году, планируется заменить комплексом, соответствующим современным требованиям к медицинской инфраструктуре, сообщает Zakon.kz.

7 октября 2026 года в пресс-службе городского акимата рассказали, что новый родильный дом будет состоять из цокольного и трех надземных этажей. Его общая площадь составит более 12,4 тысячи квадратных метров.

Известно, что в здании разместятся родовое и послеродовое отделения, реанимация и интенсивная терапия для женщин и новорожденных, диагностические и специализированные помещения для выхаживания недоношенных детей.

Для новорожденных предусмотрены 22 кювеза: 10 – для выхаживания недоношенных детей и еще 12 – в отделении реанимации и интенсивной терапии. Также будут оборудованы две операционные, молочный блок и реанимационная палата для новорожденных.

строительство, роддом, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 12:23

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Уже в приемно-диагностическом отделении пациентов будут распределять в зависимости от тяжести состояния. Отдельные маршруты предусмотрены для пациентов, стерильных материалов, продуктов питания и медицинских отходов. Все входы будут доступны для маломобильных граждан.

Проектная мощность нового родильного дома составит 36 коек. В учреждении будут работать 229 сотрудников.

Завершить строительно-монтажные работы планируется в 2027 году.

Немного ранее корреспондент Zakon.kz подробно разобрался с тем, где в Казахстане можно дешевле построить дом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
роддом Алматы
17:40, 13 сентября 2025
В Алматы снесут старейший роддом города
Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, перинатальный центр, перинатальные центры, инкубатор для новорожденных, инкубатор для новорожденного
18:10, 23 января 2026
Почему в Алматы снесли здание роддома №1
Весна, потепление, весна в Алматы, виды города Алматы, фонтаны в Алматы
07:20, 18 марта 2025
Роддом Алматы стал лучшим в Казахстане по итогам 2024 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вороговский и Шушеначев в игре за сборную РК
12:05, Сегодня
Узбекистан уже 59-м месте: Казахстан опустился в рейтинге FIFA после ничьей с Фарерами
Мераб Двалишвили
11:50, Сегодня
Двалишвили выбрал фаворита в бою Волкановски и Евлоева
Анна Данилина в матче за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
11:36, Сегодня
Анна Данилина не сумела выйти в третий круг China Open в парном разряде
Бублик бьет по мячу на корте
11:25, Сегодня
Бублик с трудом выполнил задание от организаторов "Мастерса" в Шанхае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: