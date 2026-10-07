Почти 90 лет спустя: в Алматы строят новый роддом вместо здания 1937 года

В Алматы продолжается строительство нового здания родильного дома №2 в Медеуском районе на улице Жангельдина. Старое здание, построенное в 1937 году, планируется заменить комплексом, соответствующим современным требованиям к медицинской инфраструктуре, сообщает Zakon.kz.

7 октября 2026 года в пресс-службе городского акимата рассказали, что новый родильный дом будет состоять из цокольного и трех надземных этажей. Его общая площадь составит более 12,4 тысячи квадратных метров.

Известно, что в здании разместятся родовое и послеродовое отделения, реанимация и интенсивная терапия для женщин и новорожденных, диагностические и специализированные помещения для выхаживания недоношенных детей.

Для новорожденных предусмотрены 22 кювеза: 10 – для выхаживания недоношенных детей и еще 12 – в отделении реанимации и интенсивной терапии. Также будут оборудованы две операционные, молочный блок и реанимационная палата для новорожденных.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Уже в приемно-диагностическом отделении пациентов будут распределять в зависимости от тяжести состояния. Отдельные маршруты предусмотрены для пациентов, стерильных материалов, продуктов питания и медицинских отходов. Все входы будут доступны для маломобильных граждан.

Проектная мощность нового родильного дома составит 36 коек. В учреждении будут работать 229 сотрудников.

Завершить строительно-монтажные работы планируется в 2027 году.

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