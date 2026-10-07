Костанаец не отдал долг банку и лишился двух автомобилей

В Костанае суд обязал должника передать банку два залоговых автомобиля общей стоимостью более 12 млн тенге за неисполнение кредитных обязательств, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в суде, банк предоставил мужчине займы на покупку двух автомобилей стоимостью более 6 млн тенге каждый. Машины оформили в качестве залога, обеспечивающего исполнение кредитных обязательств.

Однако должник перестал выплачивать кредит и игнорировал требования банка о передаче залогового имущества.

На судебном заседании ответчик признал задолженность и попросил дать ему дополнительное время для ее погашения. Суд отказал, пояснив, что подобные условия должны согласовываться до начала разбирательства.

В итоге суд полностью удовлетворил иск: мужчину обязали передать банку оба залоговых автомобиля.

К слову, кредитование населения в Казахстане продолжает замедляться. В 2026 году заметно сократились новые займы на автомобили и жилье, однако общая задолженность граждан перед банками продолжает расти. Подробности – здесь.