Костанаец не отдал долг банку и лишился двух автомобилей
Как пояснили в суде, банк предоставил мужчине займы на покупку двух автомобилей стоимостью более 6 млн тенге каждый. Машины оформили в качестве залога, обеспечивающего исполнение кредитных обязательств.
Однако должник перестал выплачивать кредит и игнорировал требования банка о передаче залогового имущества.
На судебном заседании ответчик признал задолженность и попросил дать ему дополнительное время для ее погашения. Суд отказал, пояснив, что подобные условия должны согласовываться до начала разбирательства.
В итоге суд полностью удовлетворил иск: мужчину обязали передать банку оба залоговых автомобиля.
К слову, кредитование населения в Казахстане продолжает замедляться. В 2026 году заметно сократились новые займы на автомобили и жилье, однако общая задолженность граждан перед банками продолжает расти. Подробности – здесь.