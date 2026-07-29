Могут ли у казахстанцев забрать водительские права за долги? Кассационный суд вынес решение

В Казахстане Кассационный суд подтвердил законность временного ограничения водительских прав должника за длительное неисполнение судебного решения, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 29 июля 2026 года, стало известно из Telegram-канала суда:

"Кассационный суд по гражданским делам рассмотрел гражданское дело по жалобе должника на судебные акты, которыми удовлетворено представление частного судебного исполнителя о временном приостановлении действия водительского удостоверения и запрете на получение иных категорий водительских прав. По исполнительному производству непогашенная должником задолженность составляет свыше 62 млн тенге. Несмотря на принятые судебным исполнителем меры, включая арест имущества, инкассовые распоряжения, ограничение на выезд из страны и розыск имущества, решения длительное время оставались неисполненными".

Как отметили в суде, должник ссылался на то, что водительское удостоверение является для него источником дохода, однако документально эти доводы не подтвердил.

Также сообщается, что суд не усмотрел уважительных причин, препятствующих исполнению судебного решения.

"Закон РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" допускает применение такой меры, если должник без уважительных причин не исполняет судебный акт о взыскании значительной суммы, но продолжает пользоваться всеми специальными правами. Поскольку ранее принятые меры не обеспечили исполнение решения суда, временное приостановление специального права признано законным и соответствующим целям исполнительного производства", – отметил Кассационный суд.

По итогам рассмотрения кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а судебные акты первой и апелляционной инстанций – без изменения.

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