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Общество

Заморозки до -2°С, снег и ураганный ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 20:27 Фото: Zakon.kz
В ряде регионов Казахстана на 8 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ночью и утром в горных районах ожидается туман. Ночью на севере области заморозки -2°С. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области днем на севере юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с. Ночью в горных районах на поверхности почвы заморозки -1°С.

В Акмолинской области юго-западный, западный ветер ночью с порывами 15-20 м/с, ночью и утром временами 23-28 м/с, днем на севере и востоке порывы 15-20 м/с. В г. Кокшетау юго-западный, западный ветер 15-20 м/с, днем порывы до 23 м/с.

В области Абай южный, юго-западный ветер ночью на севере и в центре 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере и в центре порывы 23-28 м/с. В г. Семей южный, юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с, днем временами 23 м/с.

В Восточно−Казахстанской области ночью на востоке дождь с переходом в снег, гололед, днем на востоке и в горных районах осадки. Ночью и утром на севере туман. Юго-западный ветер ночью на севере и востоке 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере и юге порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. В г. Усть-Каменогорск юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с, днем временами 23 м/с.

В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере и востоке туман. Юго-западный ветер на западе, севере и востоке с порывами 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. В г. Караганде днем юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с.

В Мангистауской области ночью и утром на западе, севере и в центре туман. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В г. Актау ночью и утром туман.

В области Улытау ночью и утром на севере и востоке туман. Юго-западный ветер на севере, востоке и в центре с порывами 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. На западе, юге и в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Жезказган днем юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на севере, востоке и в центре юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с. На севере и в центре сохраняется высокая, по области − чрезвычайная пожарная опасность. В г. Кызылорда сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области на севере и в центре западный, северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с. На востоке высокая, на западе, юге и в центре − чрезвычайная пожарная опасность. В г. Актобе западный ветер с порывами 15-18 м/с.

В г. Астана юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с, ночью и утром временами до 23 м/с.

В Павлодарской области юго-западный ветер 15-20 м/с, днем на западе и севере порывы 23-28 м/с. В г. Павлодар юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с.

В Атырауской области ночью и утром на западе и севере туман. По области сохраняется высокая, на юге − чрезвычайная пожарная опасность. В г. Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере туман. На западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В г. Уральск ночью и утром туман.

В Северо-Казахстанской области дождь, на западе и севере – гроза. Ночью и утром на западе туман. Западный ветер 15-20 м/с, ночью на западе, юге, востоке и днем по области порывы 23−-28 м/с. В г. Петропавловск дождь, гроза. Западный ветер 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

В Жамбылской области ночью и утром в горных районах туман. Юго-западный ветер в горных районах с порывами 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью в горных районах туман. Ночью на севере на поверхности почвы заморозки -1°С. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 8-10 октября 2026 года. Из него следует, что в ближайшие три дня по стране ударят мокрый снег, гололед и морозы. Вместе с тем ожидается возвращение тепла до +27°С.

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Канат Болысбек
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