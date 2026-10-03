Жителей Алматы и Атырау предупредил "Казгидромет"

Синоптики предупреждают жителей двух городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 3 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

3 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городе Алматы, ночью – в городе Атырау, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также в 17 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 3 октября.