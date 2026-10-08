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Общество

Иностранец прилетел в Казахстан и оскорбил страну: какие приняли меры

транспортная полиция, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 10:18 Фото: ДП на транспорте
52-летнего иностранного гражданина привлекли к административной за нарушение общественного порядка, сообщает Zakon.kz.

По информации транспортной полиции РК, правонарушителя выявили и задержали во время прохождения паспортного контроля после прибытия авиарейса сообщением Стамбул – Уральск.

"Находясь в зале контроля, мужчина допустил нецензурные и оскорбительные высказывания в адрес Республики Казахстан. Полицейские доставили задержанного в дежурную часть, где в отношении него составили административный протокол по факту мелкого хулиганства. Также с иностранцем провели профилактическую беседу, разъяснив ему нормы действующего законодательства РК и ответственность за нарушение общественного порядка", – рассказали в полиции 8 октября 2026 года.

Решением суда иностранец признан виновным и наказан штрафом. Также ему вынесено предупреждение о недопустимости подобных действий в будущем.

Из Восточно-Казахстанской области ранее выдворили семерых иностранцев и закрыли им въезд на 5 лет.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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