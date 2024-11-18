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Медработников Казахстана наказали за условия хранения таблеток и психоактивных веществ

Фармацевтика, фармацевтическая промышленность, медикаменты, лекарственные средства, лекарственные препараты, лекарство, фармпродукция, лекарства, аптека, цены на лекарства, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 07:27 Фото: Zakon.kz
К административной ответственности привлекли 108 медицинских работников за нарушения условий хранения медицинских и психоактивных препаратов, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МВД страны, в рамках внепланового республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Дәрмек" проверено более одной тыс. организаций, использующих прекурсоры и медицинские препараты:

  • 721 аптека;
  • 77 складов;
  • 159 лечебно-профилактических учреждений;
  • 129 промышленных предприятий.
"По сравнению с прошлым ОПМ "Дәрмек" отмечается рост выявленных административных правонарушений на 30%", – говорится в сообщении.

Со слов заместителя председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандыка Альжанова, к адмответственности привлечено 191 должностное лицо, в том числе 108 медицинских работников.

"За нарушения условий хранения ограничен оборот свыше 44 тыс. таблеток и 14 тыс. ампул психоактивных препаратов. Выявлено пять уголовных правонарушений в сфере обращения с наркотическими средствами". Куандык Альжанов

К примеру, на территории одного из промышленных объектов Западно-Казахстанской области обнаружено и изъято более 14 тонн соляной кислоты, которая использовалась без лицензии. При проверке медицинской организации в Абайской области выявлены нарушения правил хранения и уничтожения наркотических средств, где изъято 137 ампул психоактивных веществ. В отношении фармацевта заведено уголовное дело.

На днях официальный представитель Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова высказалась о законности требований полицейских пройти алкотест к водителям, выпившим кумыс.

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