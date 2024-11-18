Медработников Казахстана наказали за условия хранения таблеток и психоактивных веществ

К административной ответственности привлекли 108 медицинских работников за нарушения условий хранения медицинских и психоактивных препаратов, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МВД страны, в рамках внепланового республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Дәрмек" проверено более одной тыс. организаций, использующих прекурсоры и медицинские препараты:

721 аптека;

77 складов;

159 лечебно-профилактических учреждений;

129 промышленных предприятий.

"По сравнению с прошлым ОПМ "Дәрмек" отмечается рост выявленных административных правонарушений на 30%", – говорится в сообщении.

Со слов заместителя председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандыка Альжанова, к адмответственности привлечено 191 должностное лицо, в том числе 108 медицинских работников.

"За нарушения условий хранения ограничен оборот свыше 44 тыс. таблеток и 14 тыс. ампул психоактивных препаратов. Выявлено пять уголовных правонарушений в сфере обращения с наркотическими средствами". Куандык Альжанов

К примеру, на территории одного из промышленных объектов Западно-Казахстанской области обнаружено и изъято более 14 тонн соляной кислоты, которая использовалась без лицензии. При проверке медицинской организации в Абайской области выявлены нарушения правил хранения и уничтожения наркотических средств, где изъято 137 ампул психоактивных веществ. В отношении фармацевта заведено уголовное дело.

На днях официальный представитель Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова высказалась о законности требований полицейских пройти алкотест к водителям, выпившим кумыс.