Директор освобожден от должности: что произошло в одной из школ Астаны

В одной из школ Астаны произошла давка в раздевалке. Причина – несоответствие расписания уроков, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео сегодня, 8 октября 2026 года, опубликовали в Telegram-канале astanovka98.

По словам учеников, они якобы получили травмы, "кто-то задыхался и падал".

На публикацию отреагировали в столичном управлении образования.

"В школе в связи с несоответствием в организации расписания уроков второй смены учащиеся семи классов одновременно вышли после окончания занятий. В результате в зоне размещения верхней одежды произошло кратковременное скопление учащихся. По результатам изучения записей камер видеонаблюдения информация о том, что учащийся потерял сознание и упал, не подтвердилась", – раскрыли подробности произошедшего в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, что в школе усилены контроль и дежурство сотрудников в зоне размещения верхней одежды, приняты дополнительные меры по обеспечению безопасного передвижения учащихся.

"В связи с происшествием директор школы освобожден от занимаемой должности". Пресс-служба Управления образования Астаны

Ранее сообщалось, что в одной из школ Актау прямо во время урока физкультуры произошла массовая драка между учениками 10-го и 11-го классов. В результате конфликта двое десятиклассников попали в больницу, один из них госпитализирован.