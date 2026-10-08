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Общество

Директор освобожден от должности: что произошло в одной из школ Астаны

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики старших классов, школа, школы, старшеклассники, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 10:36 Фото: Zakon.kz
В одной из школ Астаны произошла давка в раздевалке. Причина – несоответствие расписания уроков, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео сегодня, 8 октября 2026 года, опубликовали в Telegram-канале astanovka98.

По словам учеников, они якобы получили травмы, "кто-то задыхался и падал".

На публикацию отреагировали в столичном управлении образования.

"В школе в связи с несоответствием в организации расписания уроков второй смены учащиеся семи классов одновременно вышли после окончания занятий. В результате в зоне размещения верхней одежды произошло кратковременное скопление учащихся. По результатам изучения записей камер видеонаблюдения информация о том, что учащийся потерял сознание и упал, не подтвердилась", – раскрыли подробности произошедшего в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, что в школе усилены контроль и дежурство сотрудников в зоне размещения верхней одежды, приняты дополнительные меры по обеспечению безопасного передвижения учащихся.

"В связи с происшествием директор школы освобожден от занимаемой должности".Пресс-служба Управления образования Астаны

Ранее сообщалось, что в одной из школ Актау прямо во время урока физкультуры произошла массовая драка между учениками 10-го и 11-го классов. В результате конфликта двое десятиклассников попали в больницу, один из них госпитализирован.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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