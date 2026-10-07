#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
447.14
500.35
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
447.14
500.35
5.24
Происшествия

"Провоцировал": школьный матч закончился жестоким избиением подростка в Актау

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 22:33 Фото: pexels
В одной из школ Актау прямо во время урока физкультуры произошла массовая драка между учениками 10-го и 11-го классов. В результате конфликта двое десятиклассников попали в больницу, один из них госпитализирован, сообщает Zakon.kz.

Подробности происшествия местному изданию "Lada.kz" рассказала мать одного из пострадавших. По ее словам, конфликт вспыхнул во время игры в футбол. Между ее сыном и одиннадцатиклассником началась перепалка.

Женщина признает, что первый удар нанес ее сын, но подчеркивает, что старшеклассник якобы сам провоцировал его и угрожал. После этого к избиению подключились остальные ученики 11-го класса.

На инцидент отреагировали правоохранительные органы.

"Участники конфликта установлены и доставлены в полицию вместе с родителями. Сотрудниками полиции проведены профилактические беседы с несовершеннолетними и их законными представителями. Обстоятельства произошедшего тщательно изучены, собраны необходимые материалы и объяснения", – рассказали 7 октября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Мангистауской области.

В ведомстве добавили, что родителей участников драки привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей и за мелкое хулиганство, совершенное несовершеннолетними.

Материалы дела передали в комиссию по делам несовершеннолетних, а самих подростков поставили на профилактический учет.

Ранее в Алматы случилась неприятная история: женщина обвинила в истязании собственного сына.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
жестокая драка в ТРЦ попала на видео
18:23, 28 января 2026
В ТРЦ Актау подростки жестоко избили девочку
жесткая драка в Актау
18:14, 26 марта 2026
Жесткая драка в Актау закончилась для мужчины обращением к врачам
Перелом носа и челюсти: школьника избил старшеклассник в Костанайской области
00:10, 10 октября 2023
Перелом носа и челюсти: школьника избил старшеклассник в Костанайской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
22:46, Сегодня
Александр Бублик попал в аварию перед "Мастерс" в Шанхае
Фото: ФК &quot;Жетысу&quot;
22:08, Сегодня
Один из лидеров "Жетысу" Зиванович покинул клуб из-за финансовых проблем
Фото: КХЛ
21:31, Сегодня
Никита Михайлис забросил шайбу и помог "Металлургу" одолеть "Адмирал" в матче КХЛ
Фото: WTA
21:02, Сегодня
Элина Свитолина без проблем вышла в четвертьфинал "тысячника" в Пекине
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: