"Провоцировал": школьный матч закончился жестоким избиением подростка в Актау

В одной из школ Актау прямо во время урока физкультуры произошла массовая драка между учениками 10-го и 11-го классов. В результате конфликта двое десятиклассников попали в больницу, один из них госпитализирован, сообщает Zakon.kz.

Подробности происшествия местному изданию "Lada.kz" рассказала мать одного из пострадавших. По ее словам, конфликт вспыхнул во время игры в футбол. Между ее сыном и одиннадцатиклассником началась перепалка.

Женщина признает, что первый удар нанес ее сын, но подчеркивает, что старшеклассник якобы сам провоцировал его и угрожал. После этого к избиению подключились остальные ученики 11-го класса.

На инцидент отреагировали правоохранительные органы.

"Участники конфликта установлены и доставлены в полицию вместе с родителями. Сотрудниками полиции проведены профилактические беседы с несовершеннолетними и их законными представителями. Обстоятельства произошедшего тщательно изучены, собраны необходимые материалы и объяснения", – рассказали 7 октября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Мангистауской области.

В ведомстве добавили, что родителей участников драки привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей и за мелкое хулиганство, совершенное несовершеннолетними.

Материалы дела передали в комиссию по делам несовершеннолетних, а самих подростков поставили на профилактический учет.

Ранее в Алматы случилась неприятная история: женщина обвинила в истязании собственного сына.