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Общество

90 собак в степи Алматинской области внезапно остались без хозяина и ищут новый дом

Приют, волонтер, собаки , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 11:40 Фото: скриншот из видео
В Алматы утром 7 октября 2026 года скончался основатель приюта по спасению животных Dog House "Твардовский дом" Владимир Тепляков. 90 собак остались без хозяина в степи и ищут новый дом, сообщает Zakon.kz.

Волонтер Арсен Кабденов на своей странице в Instagram опубликовал трогательный пост. Он поделился, что несколько дней назад отвез корм в приют Dog House "Твардовский дом", где познакомился с его основателем Владимиром Тепляковым.

"Мы долго разговаривали, и он рассказал мне всю историю этого места. Приют был основан в 2015 году и назван в честь его покойного сына. За эти годы им пришлось много раз переезжать, сталкиваться с огромным количеством проблем и буквально каждый раз начинать все заново".Арсен Кабденов

Автор публикации показал, что в настоящее время собаки находятся в степи, без нормального ограждения и необходимых условий.

"Я захотел помочь, но построить большой забор и вольеры в степи сейчас неподъемно по деньгам. Поэтому предложил Владимиру найти для собак новые семьи. Он обещал, что подумает. Вечером перезвонил и сказал: "Я согласен". Я начал думать, как организовать этот процесс".Арсен Кабденов

Однако 7 октября Арсену Кабденову сообщили страшную новость: Владимир Тепляков скончался при невыясненных обстоятельствах.

"А теперь нам нужно помочь его собакам. Сейчас в степи находится около 90 собак. Скоро холода, а человека, который больше 10 лет держал все это на себе – больше нет. Я хочу попробовать сделать то, о чем мы договорились с Владимиром: разобрать этих собак по домам".Арсен Кабденов

Волонтер обратился ко всем неравнодушным за помощью: подарить собакам уютный дом и добрых хозяев.

Ранее Zakon.kz писал, как любовь к животным переросла в волонтерство. Алматинец Арсен Кабденов, несмотря на свою занятость, спасает бездомных кошек и собак. Он возвращает запуганным питомцам веру в человечество и находит им надежных хозяев.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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