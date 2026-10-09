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Происшествия

90 собак остались без хозяина: что известно об убийстве зоозащитника Теплякова в Алматинской области

Владимир Тепляков, зоозащитник, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 14:13 Фото: Арсена Кабденова
7 октября 2026 года стало известно о смерти основателя приюта по спасению животных Dog House "Твардовский дом" Владимира Теплякова. В социальных сетях сразу же стали распространять подробности его гибели, сообщает Zakon.kz.

Так, в одной из публикаций издания Unsiz Media сказано, что мужчину убили.

"В медицинском свидетельстве о смерти причиной указано "Убийство". Судебно-медицинская экспертиза подтвердила огнестрельные повреждения. По словам зоозащитников, мужчина получил несколько пулевых ранений, в том числе в область затылка", – говорится в рассылке.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Алматинской области.

В ведомстве на запрос уточнили, что 7 октября было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание причастных лиц.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается. Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции Алматинской области".Пресс-служба ДП Алматинской области

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Владимир Тепляков – казахстанский зоозащитник и основатель алматинского приюта для собак Dog House "Твардовский дом". Этот приют он основал в 2015 году и назвал его в память о своем приемном сыне Ильясе (носившем псевдоним Твардовский), который мечтал о большом ветеринарном центре, но ушел из жизни в 21 год. Ради заботы о животных Тепляков ушел с высокооплачиваемой должности. После его гибели около 90 собак остались одни в степи без надлежащих условий.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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