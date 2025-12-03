Пока одни бросают, другие помогают: парень из Алматы спас сотни бездомных животных

Любовь к животным переросла в волонтерство. Алматинец, несмотря на свою занятость, спасает бездомных кошек и собак. Он возвращает запуганным питомцам веру в человечество и находит им надежных хозяев. Zakon.kz расскажет, почему Арсен Кабденов не сумел пройти мимо беспризорных хвостатых.

У 30-летнего Арсена Кабденова в Алматы своя компания, которая занимается утеплением, обслуживанием и установкой окон. Однако с детства он любит животных. Не так давно стал заниматься волонтерством и помогать четвероногим обитателям улиц.

"В детстве мы жили в общежитии. Однажды увидел, что дети выбросили питомцев с балкона. Хотел им помочь, забрать в комнату, но родители были против. Когда подрос, переехал, занялся своим делом, помогал беспризорным животным: подбирал их, лечил, кормил. В 2021 году приехал на замер к клиенту, увидел в подвале котят. Было холодно, поэтому я пытался их поймать, полчаса гонялся, но безуспешно. Тогда в уголочке заметил одного котенка, который не сопротивлялся. Он оказался болен, я сразу отвез его в ветклинику. К счастью, все обошлось, сейчас Сэнди здорова". Арсен Кабденов

В сентябре алматинец наткнулся на статью, в которой говорилось, что предлагаются поправки в закон в отношении бездомных животных. Если им после отлова позволено находиться в изоляторе 60 дней, то намерены сократить эти сроки до пяти дней.

"Я с этим категорически не согласен. Сидеть и ждать идеального момента, когда в Казахстане будет гуманное отношение к животным, нет времени, надо действовать. Как говорится, если хочешь что-то изменить в мире – начни с себя. Поэтому я стал зоозащитником". Арсен Кабденов

Сегодня у Арсена сплоченная команда из 20 добровольцев, которые разделили между собой полномочия и добиваются впечатляющих результатов. За три месяца им удалось спасти больше 100 собак: кто-то из них голодал на улице, некоторых забрали из отлова. Часть спасенышей удалось пристроить, остальные находятся в передержке и ожидают, что у них появятся заботливые хозяева.

"Ежедневно мы получаем от 20 до 50 сообщений. Люди замечают беспризорных животных и просят нас забрать. Такая проблема возникает из-за того, что у многих нет ответственности и чувства сострадания. Питомцев бросают на произвол судьбы, зная, что они сами себя не прокормят. В нашей команде около 20 волонтеров. Есть кассир, которому мы каждый месяц скидываемся и формируем бюджет, идущий на лечение и передержку. Есть тот, кто отвечает за пристройство, он ищет новых хозяев. Другой проверяет условия, разговаривает с человеком, у которого будет жить питомец. Мы объясняем людям, что, если есть малейшие сомнения, они всегда могут нам вернуть животное, а не выкидывать его на улицу. Ветеринар постоянно с ними на связи". Арсен Кабденов

По словам волонтера, больше всего средств затрачивается на лечение и передержку найденышей. Благо, отзывчивых людей в мире больше, они не жалеют добра и не скупятся на сборах.

"Много денег уходит на питомцев, потому что мы забираем в основном больных и пострадавших. Ветклиника в Казахстане – недешевое удовольствие. На одного хвостатого пациента уходит в среднем 200 тыс. тенге. Например, недавно на лечение кота я потратил 500 тыс. тенге. У меня четыре кошки, и все они спасенные, поэтому решил больше не брать к себе домой новых. Сразу отвозим в клинику, лечим, ставим вакцины, стерилизуем, после отправляем на передержку, ищем им новый дом". Арсен Кабденов

Самое тяжелое – наблюдать жестокое обращение с животными, признается собеседник. К сожалению, закон с ними не так суров, обычно в таких случаях живодеры максимум выплачивают штраф.

"На моей памяти нет случая, чтобы злоумышленнику, который убил собаку, дали реальный срок. Но очень много фактов, когда в клинику поступают животные, пострадавшие от рук человека. Кто-то отрубил им лапу, а другие содрали шерсть. И это тяжело видеть. Трогательных историй тоже много. Одна из них связана с доберманом, которого хозяева сдали в отлов, сказав, что он агрессивный. В клетке он забился в угол, на контакт не шел, не кушал. Наш волонтер Жанна временно забрала его. Сначала она искала кинолога, чтобы перевоспитать его, но на деле оказалось, что пес еще тот душка, очень добрый и ласковый. В итоге у добермана появилась своя семья, которая периодически шлет видео, как он счастлив". Арсен Кабденов

Волонтерство – не узкая специальность, а масштабная работа, на все рук не хватит, говорит парень. Пока алматинец нацелен на сотрудничество с отловом и изолятором. Хочет на своем примере показать, что спасать и ухаживать за животными может каждый.

Позвольте своему сердцу излучать добро. А в будущем Арсен надеется, что их команда станет больше, и им удастся построить приют с клиникой и зоомагазином.