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Общество

18-летний "Человек-паук" проехался по казахстанскому городу и привлек внимание полиции

Семей, человек-паук, реклама, полиция, опасная езда, наказание, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 13:25 Фото: Instagram/abai_department_police
В Семее участников рекламной поездки привлекли к ответственности. Подробности сегодня, 28 сентября 2026 года, раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно информации, в ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили видео, на котором мужчина в костюме Человека-паука находился в прицепе автомобиля Mitsubishi Pajero, двигавшегося по подвесному мосту в Семее.

Как установлено, необычную поездку организовали в рекламных целях для одного из городских ресторанов.

Сотрудники полиции установили участников видео и доставили их в отдел полиции.

"23-летний водитель Mitsubishi Pajero привлечен к административной ответственности за перевозку пассажира вне кабины транспортного средства – в прицепе. Не остались без внимания полиции и другие участники необычной рекламной поездки: 18-летний "Человек-паук" и его 25-летний напарник по съемке также привлечены к административной ответственности за допущенные нарушения правил дорожного движения".Пресс-служба ДП области Абай

Стражи порядка напомнили гражданам, что даже самая креативная рекламная идея не должна выходить за рамки безопасности и закона.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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