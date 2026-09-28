18-летний "Человек-паук" проехался по казахстанскому городу и привлек внимание полиции
Фото: Instagram/abai_department_police
В Семее участников рекламной поездки привлекли к ответственности. Подробности сегодня, 28 сентября 2026 года, раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно информации, в ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили видео, на котором мужчина в костюме Человека-паука находился в прицепе автомобиля Mitsubishi Pajero, двигавшегося по подвесному мосту в Семее.
Как установлено, необычную поездку организовали в рекламных целях для одного из городских ресторанов.
Сотрудники полиции установили участников видео и доставили их в отдел полиции.
"23-летний водитель Mitsubishi Pajero привлечен к административной ответственности за перевозку пассажира вне кабины транспортного средства – в прицепе. Не остались без внимания полиции и другие участники необычной рекламной поездки: 18-летний "Человек-паук" и его 25-летний напарник по съемке также привлечены к административной ответственности за допущенные нарушения правил дорожного движения".Пресс-служба ДП области Абай
Стражи порядка напомнили гражданам, что даже самая креативная рекламная идея не должна выходить за рамки безопасности и закона.
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