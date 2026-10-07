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События

"Выгодная" продажа автомобилей обернулась мошенничеством на 600 млн тенге

Покупка автомобиля, продажа автомобиля, покупка машины, продажа машины, автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, кредит на машину, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 17:10 Фото: pexels
Сегодня, 7 октября 2026 года, Межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении мужчины, который представлялся менеджером автосалона и обманул граждан на миллионы тенге, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, мужчина обвинялся в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, по 10 эпизодам (п. 2) ч. 4 ст. 190 УК РК). При назначении наказания суд учел наличие у подсудимого малолетнего ребенка как смягчающее обстоятельство. Отягчающим обстоятельством признан опасный рецидив преступлений.

"С учетом характера и степени общественной опасности преступлений, а также смягчающего и отягчающего обстоятельств, суд назначил Д. по совокупности преступлений наказание в виде 8 лет лишения свободы. В действиях Д. признан опасный рецидив преступлений. Гражданские иски потерпевших удовлетворены".Межрайонный суд по уголовным делам Астаны

Судом установлено, что с октября 2024 года по март 2025 года мужчина, имея опыт в сфере сделок с автомобилями и представляясь менеджером автосалона, совершал мошеннические действия в отношении граждан.

"Под предлогом выгодной продажи или обмена автомобилей, а также их приобретения с последующей оплатой, Д. входил в доверие к потерпевшим и сообщал им заведомо ложные сведения о наличии покупателей и возможности заключения выгодных сделок. Потерпевшие, будучи введенными в заблуждение, переоформляли свои дорогостоящие автомобили через мобильное банковское приложение на указанных Д. лиц. Получив возможность распоряжаться автомобилями, он продавал их третьим лицам, обменивал либо передавал в счет погашения собственных долгов".Межрайонный суд по уголовным делам Астаны

Кроме того, мужчина обманным путем похищал деньги покупателей автомобилей, полученные в качестве оплаты за транспортные средства, которые ему фактически не принадлежали либо были получены им преступным путем.

"В результате 10 потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 600 млн тенге".Межрайонный суд по уголовным делам Астаны

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

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6 октября 2026 года стало известно, что в Астане вынесли приговор экс-руководителю автосалона, который целый год наживался на клиентах, мечтавших о машинах из Китая.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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