Просроченные лекарства продавали казахстанцам некоторые аптеки

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Вице-министр торговли и интеграции Асет Нусупов на брифинге в СЦК 8 октября 2026 года рассказал, какие нарушения выявлены в рамках введения обязательной маркировки лекарств в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Асет Нусупов напомнил, что обязательная маркировка лекарственных средств действует в Казахстане с июля 2024 года. "На сегодня промаркировано около 1,2 млрд упаковок, из них более 600 млн выведены из оборота, то есть проданы. С 1 июля 2024 года система выявила более 26 тысяч упаковок лекарственных средств, которые были предназначены для бесплатной выдачи пациентам, то есть имели соответствующую печать "Тегiн", а на самом деле по чекам они продавались за деньги. 31 организация оштрафована на общую сумму 12,3 млн тенге, 43 аптекам выданы предписания об устранении выявленных нарушений", – заявил вице-министр. Указал он и на факты реализации лекарств с истекшим сроком годности. "Система Naqty Onim видит просроченные лекарства. Например, зафиксировано у более чем 1 000 участников оборота 7 500 случаев продажи лекарств, у которых срок годности истек. Кроме того, выявлено более 470 тысяч случаев повторной реализации упаковок с нанесенным кодом маркировки", – резюмировал вице-министр. Ранее Асет Нусупов рассказал о планах Министерства торговли и интеграции расширить перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке.

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