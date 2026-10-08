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Общество

Просроченные лекарства продавали казахстанцам некоторые аптеки

Назначение врача, рецепт врача, медицинский рецепт, лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 16:55 Фото: freepik
Вице-министр торговли и интеграции Асет Нусупов на брифинге в СЦК 8 октября 2026 года рассказал, какие нарушения выявлены в рамках введения обязательной маркировки лекарств в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Асет Нусупов напомнил, что обязательная маркировка лекарственных средств действует в Казахстане с июля 2024 года.

"На сегодня промаркировано около 1,2 млрд упаковок, из них более 600 млн выведены из оборота, то есть проданы. С 1 июля 2024 года система выявила более 26 тысяч упаковок лекарственных средств, которые были предназначены для бесплатной выдачи пациентам, то есть имели соответствующую печать "Тегiн", а на самом деле по чекам они продавались за деньги. 31 организация оштрафована на общую сумму 12,3 млн тенге, 43 аптекам выданы предписания об устранении выявленных нарушений", – заявил вице-министр.

Указал он и на факты реализации лекарств с истекшим сроком годности.

"Система Naqty Onim видит просроченные лекарства. Например, зафиксировано у более чем 1 000 участников оборота 7 500 случаев продажи лекарств, у которых срок годности истек. Кроме того, выявлено более 470 тысяч случаев повторной реализации упаковок с нанесенным кодом маркировки", – резюмировал вице-министр.

Ранее Асет Нусупов рассказал о планах Министерства торговли и интеграции расширить перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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