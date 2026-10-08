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Общество

В Алматы изменят схемы движения четырех маршрутов общественного транспорта

Общественный транспорт в Алматы, троллейбусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 21:03 Фото: Zakon.kz
В Алматы ведутся работы по переустройству сетей водоснабжения и канализации из-за строительства LRT. В этой связи на сутки изменят схемы следования маршрутных автобуcов и троллейбусов в южной столице, сообщает Zakon.kz.

8 октября 2026 года в Транспортном холдинге предупредили, что в период с 08:00 10 октября до 20:00 11 октября будут временно изменены схемы движения маршрутов № 12, № 98 и троллейбусных маршрутов № ТП5 и № ТП6.

Также в организации уточнили, что будут выполняться земляные работы по переустройству водопроводных и канализационных сетей в рамках строительства 1-й линии LRT, а также осуществят полное перекрытие движения по проспекту Абылай хана – на участке от улицы Маметовой до проспекта Райымбека.

№ 12

В южном направлении: проспект Абылай хана (юг) – проспект Райымбека (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Маметова (запад) – проспект Абылай хана (юг) – далее по схеме. В северном направлении: проспект Абылай хана (север) – улица Маметова (запад) – улица Желтоксан (север) – проспект Райымбека (восток) – проспект Абылай хана (север) – далее по схеме.

№ 98

В южном направлении: проспект Назарбаева (юг) – улица Маметова (запад) – проспект Абылай хана (юг) – далее по схеме. В северном направлении: проспект Абылай хана (север) – улица Гоголя – проспект Назарбаева (север) – далее по схеме.

№ ТП 5

В северном направлении: проспект Абая (восток) – улица Желтоксан (север) – проспект Райымбека (восток) – проспект Абылай хана (север) – далее по схеме. В южном направлении: проспект Абылай хана (юг) – проспект Райымбека (запад) – угол улицы Наурызбай батыра на светофоре (разворот) – проспект Райымбека (восток) – улица Желтоксан (юг) – проспект Абая (запад) – далее по схеме.

№ТП 6

В северном направлении: проспект Абая (восток) – улица Желтоксан (север) – проспект Райымбека (восток) – проспект Абылай хана (север) – далее по схеме. В южном направлении: проспект Абылай хана (юг) – проспект Райымбека (запад) – угол улицы Наурызбай батыра на светофоре (разворот) – проспект Райымбека (восток) – улица Желтоксан (юг) – проспект Абая (запад) – далее по схеме.

Отметим, что 28 сентября 2026 года сообщалось об изменении схемы движения трех автобусных маршрутов в Алматы.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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