В Алматы изменят схемы движения трех автобусных маршрутов

Фото: Zakon.kz

В Алматы ведутся работы по строительству сетей водоснабжения и канализации с полным перекрытием улицы Айтматова в мкр Акжар. В связи с этим с 29 сентября будут временно изменены схемы движения маршрутов №44, 50 и 250, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 сентября 2026 года предупредили в Транспортном холдинге. Маршрут № 44 В западном направлении: улица Ашимова (юг) – улица Шаляпина (восток) – улица Яссауи (юг) – улица Кунаева (запад) – улица Рыскулова (юг) – улица Жандосова (запад) – улица Даулеткерея (север) – улица Байсултанова (восток) – улица Абдильдина (север) – улица Даулеткерея (юг) – улица Жандосова (восток) – улица Грозы (север) – улица Кунаева (восток) – улица Яссауи (север) – улица Шаляпина (запад) – улица Ашимова (север) – проспект Абая (запад) – далее по схеме.

В обратном направлении: улица Ашимова (юг) – улица Шаляпина (восток) – улица Яссауи (юг) – улица Кунаева (запад) – улица Рыскулова (юг) – улица Жандосова (запад) – улица Даулеткерея (север) – улица Байсултанова (восток) – улица Абдильдина (север) – улица Даулеткерея (юг) – улица Жандосова (восток) – улица Грозы (север) – улица Кунаева (восток) – улица Яссауи (север) – улица Шаляпина (запад) – улица Ашимова (север) – проспект Абая (восток) – далее по схеме. Маршрут № 50 В западном направлении: улица Яссауи (юг) – улица Кунаева (запад) – улица Рыскулова (юг) – улица Жандосова (запад) – улица Даулеткерея (север) – конечная остановка по улице Байсултанова.

В обратном направлении: от конечной остановки по улице Байсултанова – улица Абдильдина (север) – улица Даулеткерея (юг) – улица Жандосова (восток) – улица Грозы (север) – улица Кунаева (восток) – улица Яссауи (север) – далее по схеме. Маршрут № 250 В западном направлении: улица Шаляпина (запад) – улица Яссауи (юг) – улица Кунаева (запад) – улица Рыскулова (юг) – улица Жандосова (запад) – улица Даулеткерея (север) – улица Байсултанова (восток) – улица Абдильдина (север) – улица Даулеткерея (юг) – улица Жандосова (запад) – далее по схеме.

В обратном направлении: улица Жандосова (восток) – улица Даулеткерея (север) – улица Байсултанова (восток) – улица Абдильдина (север) – улица Даулеткерея (юг) – улица Жандосова (восток) – улица Грозы (север) – улица Кунаева (восток) – улица Яссауи (север) – далее по схеме. 23 сентября 2026 года сообщалось об изменении схемы движения автобусных маршрутов №53, №109 и №115 в связи с закрытием въезда с пр. Рыскулова на ул. Орталык.

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