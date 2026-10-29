За хаос на улицах Алматы из-за ремонта стройкомпании заплатят миллионы тенге
Фото: акимат Алматы
В Алматы с 30 сентября 2026 года проводили мониторинг строительных объектов, по итогам которого к административной ответственности привлекли 43 компании за нарушение правил благоустройства, сообщает Zakon.kz.
В ТОО "Eco Almaty" 29 октября рассказали, что проверка проводилась на территории районов города на предмет соблюдения экологических требований и правил благоустройства при выполнении строительных и ремонтных работ.
"Наибольшее количество нарушений выявили при укладке брусчатки и установке бордюров на тротуарах. За несоблюдение установленных требований к ответственности привлекли 33 компании, что составляет 77% от общего числа нарушителей", – сообщили в ТОО.
Еще пять организаций оштрафовали при проведении ремонта фасадов зданий, четыре – при прокладке канализационных и инженерных сетей, одну – при выполнении работ на арычных сетях.
По выявленным фактам наложены административные штрафы в размере 1 340 МРП на общую сумму 5,7 млн тенге.
Отметим, что алматинцы неоднократно жаловались на большое количество пыли при проведении строительных работ на улицах города.
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