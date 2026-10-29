#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
457.09
508.42
5.67
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
457.09
508.42
5.67
Общество

За хаос на улицах Алматы из-за ремонта стройкомпании заплатят миллионы тенге

ремонт тротуара в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 14:22 Фото: акимат Алматы
В Алматы с 30 сентября 2026 года проводили мониторинг строительных объектов, по итогам которого к административной ответственности привлекли 43 компании за нарушение правил благоустройства, сообщает Zakon.kz.

В ТОО "Eco Almaty" 29 октября рассказали, что проверка проводилась на территории районов города на предмет соблюдения экологических требований и правил благоустройства при выполнении строительных и ремонтных работ.

ремонт тротуара в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 14:22

Фото: акимат Алматы

"Наибольшее количество нарушений выявили при укладке брусчатки и установке бордюров на тротуарах. За несоблюдение установленных требований к ответственности привлекли 33 компании, что составляет 77% от общего числа нарушителей", – сообщили в ТОО.
ремонт тротуара в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 14:22

Фото: акимат Алматы

Еще пять организаций оштрафовали при проведении ремонта фасадов зданий, четыре – при прокладке канализационных и инженерных сетей, одну – при выполнении работ на арычных сетях.

По выявленным фактам наложены административные штрафы в размере 1 340 МРП на общую сумму 5,7 млн тенге.

Отметим, что алматинцы неоднократно жаловались на большое количество пыли при проведении строительных работ на улицах города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Месторождение, горнодобывающая промышленность, горная порода, полезные ископаемые, спецтехника, карьер, рудник
14:38, Сегодня
Госуслуги в сфере недропользования: что изменилось
Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки
16:17, 13 января 2025
Несколько стройкомпаний наказали крупными штрафами в Шымкенте
Застройщиков наказали за вынос грязи на улицы в Астане
20:21, 23 апреля 2024
Застройщиков наказали за вынос грязи на улицы в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионат мира по борьбе
15:02, Сегодня
Определилась соперница Жамили Бакбергеновой в схватке за бронзовую медаль чемпионата мира
Талгат Орынбасар
14:51, Сегодня
Казахстанский дзюдоист Талгат Орынбасар вышел в полуфинал топ-турнира в ОАЭ
Елена Рыбакина на фото с кубком US Open
14:45, Сегодня
Рыбакина после победы над Путинцевой завершит сезон первой ракеткой мира
Оразов радуется голу
14:31, Сегодня
Иностранный тренер может возглавить "Елимай" после отставки Карповича
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: